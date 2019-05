ROMANIA U21 LA EURO | Franta si-a anuntat lotul pentru turneul final: doi jucatori valoreaza mai mult decat toata echipa Romaniei la un loc! COMPARATIE

Selectionerul Frantei U21, Syvain Ripoll, a anuntat lotul pentru EURO 2019 din Italia si San Marino. Romania si Franta sunt in aceeasi grupa.

Romania U21 se va lupta cu Anglia U21, Franta U21 si Croatia U21 in grupa de la EURO 2019, turneu final care se va disputa peste mai putin de o luna in Italia si San Marino. Mirel Radoi nu a anuntat inca lotul definitiv al Romaniei, dar are deja o lista preliminara. De cealalta parte, selectionerul francez Syvain Ripoll a anuntat astazi componenta echipei care va merge la EURO.

Lista preliminara a lui Radoi pentru EURO U21



Mirel Radoi are o lista preliminara, dar nu stie daca se va putea baza pe toti jucatorii. Ajax nu vrea sa-l lase pe Razvan Marin la EURO U21 dupa ce a platit peste 12.000.000 euro in schimbul sau.

Portari

Ionuț Radu – 12.000.000 euro

Catalin Căbuz – 500.000 euro

Andrei Vlad – 150.000 eur

Fundasi

Cristian Manea 3.000.000 euro

Mihai Butean – 550.000 euro

Deian Sorescu – 550.000 euro

Ionuț Nedelcearu – 2.000.000 euro

Adrian Rus – 650.000 euro

Denis Ciobotariu – 250.000 euro

Alexandru Pascanu – /

Virgil Ghita – 450.000 euro

Ricardo Grigore – 400.000 euro

Florin Stefan – 700.000 euro

Radu Boboc – 500.000 euro

Andrei Radu – 200.000 euro

Mijlocasi

Tudor Baluta – 3.000.000 euro

Răzvan Marin – 9.000.000 euro

Dragos Nedelcu – 1.500.000 euro

Alexandru Cicaldau – 3.500.000 euro

Razvan Oaida – 450.000 euro

Andrei Ciobanu – 500.000 euro

Dennis Man – 4.500.000 euro

Ianis Hagi – 3.500.000 euro

Florinel Coman – 2.300.000 euro

Darius Olaru – 900.000 euro

Denis Dragus – 1.500.000 euro

Lorand Fulop – 450.000 euro

Vlad Dragomir – 900.000 euro

Valentin Costache – 350.000 euro

Valentin Gheorghe – 350.000 euro

Atacanti

George Puscas – 2.500.000 euro

Adrian Petre – 700.000 euro

Andrei Ivan -1.500.000 euro

Lotul Frantei U21 pentru EURO 2019



Portari

Paul Bernrdoni – 6.000.000 euro

Gautier Larsonneur – 1.000.000 euro

Maxence Prevot – 1.000.000 euro



Fundasi

Kelvin Amian Adou – 5.000.000 euro

Fode Ballo Toure – 12.000.000 euro

Anthony Caci – 2.500.000 euro

Colin Dagba – 5.000.000 euro

Ibrahima Konate – 30.000.000 euro

Moussa Niakhate – 10.000.000 euro

Malang Sarr – 17.000.000 euro

Dayot Upamecano – 30.000.000 euro

Mijlocasi

Houssem Aouar – 40.000.000 euro

Romain Del Castillo – 2.500.000 euro

Matteo Guendouzi – 30.000.000 euro

Oliver Ntcham – 4.000.000 euro

Jeff Reine-Adelaide – 7.500.000 euro

Ibrahima Sissoko – 5.000.000 euro

Lucas Tousart – 20.000.000 euro

Atacanti

Jonathan Bamba – 15.000.000 euro

Moussa Dembele – 22.000.000 euro

Jonathan Ikone – 9.000.000 euro

Jean-Philippe Mateta – 11.000.000 euro

Martin Terrier – 9.000.000 euro

Doi francezi valoreaza cat intreg lotul Romaniei



Cei mai scumpi fotbalisti ai Frantei sunt Houssem Aouar (40 milioane euro), Dayot Upamecano si Matteo Guendouzi (30 milioane euro fiecare). Intreg lotul Romaniei, cu tot cu Razvan Marin, a carui prezenta la EURO U21 nu este sigura, valoreaza 59.300.000 euro, cat Upamecano si Guendouzi.