BUDESCU LA FCSB? ULTIMA ORA: Raspunsul misterios dat de jucator, dupa ce fostul coleg Alibec a spus ca "sunt sanse mari sa se intoarca in tara"

Constantin Budescu s-ar putea intoarce in Liga I dupa doar un an petrecut in Arabia Saudita. Denis Alibec spune ca "sunt sanse mari".

Constantin Budescu (30 de ani) este sub contract cu Al Shabab, dar plecarea lui Marius Sumudica de la carma echipei face ca viitorul mijlocasului la echipa araba sa devina si el incert. FCSB il vrea inapoi pentru a se putea bate pentru grupele Europa League, dar si pentru castigarea titlului Ligii I dupa 4 ani in care a fost mereu in urma Viitorului, Astrei si CFR-ului.

Alibec: "Sunt sanse mari sa revina Budescu, cred ca vrea in tara"

Dorit de Becali din nou la FCSB, Constantin Budescu este legat prin contract de Al Shabab. Acest lucru nu face, insa, imposibila revenirea lui in Liga I.

Denis Alibec sustine ca Budescu "vrea sa se intoarca".

"Nu stiu unde o sa merg, de aceasta data o sa ma gandesc mai bine cand o sa aleg. O eventuala revenire a lui Sumudica si a lui Budescu m-ar putea convinge sa ma intorc la FCSB, dar nu cred ca va veni Marius Sumudica. Budi... Chiar sunt sanse mari, nu l-am intrebat, dar cred ca vrea sa se intoarca in tara" , a dezvaluit Denis Alibec la Telekom Sport.

Budescu: "...Sa vedem! Sunt in vacanta acum"



Constantin Budescu a vorbit si el despre o posibila despartire de Al Shabab. El a raspuns destul de misterios. "O sa vedem", a zis el.

"Sunt acasa, nu stiu deocamdata ce voi face. Nu stiu daca imi voi rezilia contractul cu Al Shabab. Sunt in vacanta, sa vedem", a spus Budescu, potrivit publicatiei Fanatik.

Rednic il vrea si el la Dinamo



Si Rednic viseaza la Budescu. Antrenorul "cainilor" s-a tinut de glume ieri.

"Ii spunem la multi ani cu ocazia zilei sale de nume (n.r ieri au fost sarbatoriti Sfintii Constantin si Elena). Il asteptam cu mare drag. M-am intalnit cu el la aeroport si mi-a zis ca o sa vina la Dinamo. O stire bomba! Breaking news", a spus Rednic.

Petrescu: "Schimb sistemul pentru Budescu"



Si campioana CFR l-ar vrea pe "Costica". Petrescu spune ca ar schimba sistemul de joc pentru el.



"In primul rand Budescu are un salariu incredibil, nu cred ca o sa vina la noi, iar in sistemul 4-3-3 ar fi greu sa intre. Pentru el am putea schimba sistemul daca ar veni, dar nu m-am gandit. In cupele europene ai nevoie si de razboinici, dar si de calitate. Nu este usor sa gasesti un Budescu liber", a spus si Petrescu recent.