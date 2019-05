In ce oras se va juca SuperCupa Romaniei 2019! Anunt surpriza facut de Burleanu: le va propune CFR-ului si castigatoarei Cupei sa programeze meciul spre toamna

Supercupa Romaniei s-ar putea juca in premiera la Targu Jiu, anunta Razvan Burleanu.

Federatia Romana de Fotbal intentioneaza sa organizeze Supercupa Romaniei pe noul stadion din Targu Jiu, acesta urmand sa fie si meciul inaugural al arenei.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in prezent constructia arenei din Targu Jiu nu este finalizata.

Burleanu: "Le vom propune CFR-ului si castigatoarei Cupei reprogramarea Supercupei"



"Ne dorim ca Supercupa Romaniei sa o organizam pe noul stadion din Targu Jiu, dar azi nu avem elemente pentru a ne asuma un termen inainte de inceperea Ligii I. In zilele urmatoare vom accelera discutiile la nivelul Companiei Nationale de Investitii (CNI) si la nivelul autoritatilor locale din Targu Jiu. Constructia stadionului nu este finalizata, iar intarzierile tin de constructor. Daca noi nu vom avea elemente suficiente de garantie ca va fi gata, iar cluburile participante vor dori sa joace inainte de inceperea Ligii I atunci vom fi obligati sa mergem sa jucam Supercupa pe un alt stadion. Am discutat cu CNI, in momentul de fata nu suntem multumiti de acest termen. Noi ne dorim ca Supercupa sa fie meciul de inaugurare al stadionului, cred ca ar fi foarte frumos pentru toata lumea", a explicat el.



"Dorim sa avem un dialog cu CFR Cluj, detinatoarea titlului, si cu castigătoarea Cupei Romaniei. Mai exact daca vom avea Supercupa inainte de inceperea campionatului Ligii I, deci inainte de primul tur preliminar al competitiilor europene, sau in caz contrar, sa gasim impreuna o data ulterioara", a adaugat Burleanu la finalul Comitetului Executiv de miercuri.