Grigor Dimitrov (34 de ani, 42 ATP) l-a învins pe francezul Terence Atmane (52 ATP), scor 6-4, 7-5, 6-4, în runda inaugurală a turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells.

„Frânat” de accidentarea gravă suferită la Wimbledon, în meciul cu Jannik Sinner, în care avea avantaj - 2-0 la seturi -, Dimitrov își caută forma de anul trecut, dar va mai avea nevoie de timp pentru a o regăsi.

Grigor Dimitrov - Carlos Alcaraz, meci demn de faze superioare, în turul secund al Mastersului din California

În turul secund al turneului din California, adversar îi va fi „tenismenul perfect” al momentului, Carlos Alcaraz, care are un palmares imaculat în primele luni ale noului sezon.

Alcaraz a ajuns la douăsprezece victorii în douăsprezece partide, ieșind campion la Melbourne și Doha. Indian Wells este a treia destinație în care jucătorul din Murcia le va arăta fanilor tenisului jocul de care este capabil în acest an.