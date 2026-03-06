Grigor Dimitrov (34 de ani, 42 ATP) l-a învins pe francezul Terence Atmane (52 ATP), scor 6-4, 7-5, 6-4, în runda inaugurală a turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells.
„Frânat” de accidentarea gravă suferită la Wimbledon, în meciul cu Jannik Sinner, în care avea avantaj - 2-0 la seturi -, Dimitrov își caută forma de anul trecut, dar va mai avea nevoie de timp pentru a o regăsi.
Grigor Dimitrov - Carlos Alcaraz, meci demn de faze superioare, în turul secund al Mastersului din California
În turul secund al turneului din California, adversar îi va fi „tenismenul perfect” al momentului, Carlos Alcaraz, care are un palmares imaculat în primele luni ale noului sezon.
Alcaraz a ajuns la douăsprezece victorii în douăsprezece partide, ieșind campion la Melbourne și Doha. Indian Wells este a treia destinație în care jucătorul din Murcia le va arăta fanilor tenisului jocul de care este capabil în acest an.
Istoricul amoros al bulgarului Grigor Dimitrov
Până la partida cu ibericul Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov a ajuns din nou viral pe rețelele sociale. Peste un milion de oameni i-au citit bulgarului istoricul amoros, într-o postare care surprinde numele partenerelor avute de jucătorul din țara vecină.
Serena Williams, Maria Sharapova, Nicole Scherzinger și Mădălina Ghenea sunt cele mai faimoase iubite pe care Grigor Dimitrov le-a avut, bulgarul fiind recunoscut pentru abilitățile sale de a se face plăcut de femei.
„E inversul lui Leonardo di Caprio, îi place să se vadă doar cu femei mai înaintate în vârstă,” s-a pronunțat un internaut care a amuzat sute de persoane.
- 2010 - singur (19 ani)
- 2011 - singur (20 de ani)
- 2012 – Serena Williams (31 de ani)
- 2013 – Maria Sharapova (26 de ani)
- 2014 – Maria Sharapova (27 de ani)
- 2015 – Maria Sharapova (28 de ani)
- 2015 – Nicole Scherzinger (37 de ani)
- 2016 – Nicole Scherzinger (38 de ani)
- 2017 – Nicole Scherzinger (39 de ani)
- 2018 – Nicole Scherzinger (40 de ani)
- 2019 – Nicole Scherzinger (41 de ani)
- 2020 – Lolita Osmanova (25 de ani)
- 2021 – Lolita Osmanova (26 de ani)
- 2022 – Lolita Osmanova (27 de ani)
- 2023 – Mădălina Ghenea (36 de ani)
- 2024 – Mădălina Ghenea (37 de ani)
- 2024 - Ekin-Su Cülcüloğlu (30 de ani)
- 2025 – Eiza González (35 de ani)
- 2026 – Eiza González (36 de ani)