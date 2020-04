Isi pierde Gigi Becali viitoarea "perla"? Anuntul lui Chindris dupa ce patronul FCSB a declarat ca nu il mai poate cumpara: "Exista oferte pentru mine"

Andrei Chindris este unul dintre jucatorii pe care Gigi Becali ii dorea cel mai tare.

Fundasul lui Botosani era obiectivul lui FCSB, dupa ce chiar patronul, Gigi Becali, a declarat ca ar putea fi urmatoarea sa "perla".

Insa, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus, Becali a declarat ca nu il poate cumpara pe fundasul la care viseaza. Andrei Chindris a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre ofertele pe care le are, dar si despre situatia salariala de la Botosani.

"Acum totul e in ceata. Astept sa se reia campionatul, sa putem juca fotbal, dupa putem vorbi de transfer. Mi-a spus si mie domnul Iftime ca sunt ceva oferte, asteptam sa vedem. Situatia asta a incurcat pe toata lumea.

Domnul Iftime ne-a anuntat ca daca se reia campionatul, totul va fi bine, ne vom primi banii. La noi nu s-a discutat de reducerea salariilor. Avem mici restante, dar nu ne putem plange, avem ratele la 3 luni, ar fi trebuit sa le primim acum.

Andrei Miron a ales sa mearga la FCSB, nu cred ca e o tragedie ca are jumatate de salariu", a declarat Andrei Chindris la PRO X.