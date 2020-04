Veste proasta pentru Gigi Becali? „Se vor da sumele de transfer cerute de el, dar mai tarziu. Acum e un moment de precautie”

Un fost conducator al FCSB nu crede ca patronul FCSB va fi multumit de sumele oferite acum pentru vedetele echipei.

Narcis Raducan, fostul director sportiv al FCSB, care a pus umarul la imbunatatirea rezultatelor echipei in acest sezon, dupa ce echipa ajunsese pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, crede ca patronul FCSB trebuie sa aiba rabdare cu vanzarea lui Dennis Man si Florinel Coman, daca vrea sa faca un profit cat mai mare.

„Sumele de transfer care se vorbeste ca s-ar da pe Ianis Hagi, Dennis Man sau Florinel Coman cred ca se vor da, dar acum e un moment de precautie. Acum, toata lumea scoate bani greu din cont, indiferent ca vorbim de persoana fizica sau de entitati sportive. Fotbalul va merge inainte si, dupa o perioada de reanalizare a potentialului financiar si dupa economisirea pentru o rezerva de risc sau de urgenta, se va reveni la normal. La inceput ne speriem, dar apoi e ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Din pacate, nu am invatat nimic din crizele precedente. Cred ca fotbalul va merge in sus, sumele vor fi la fel de mari, dar nu in perioada imediat urmatoare.

Nu ai cum, in primele luni, sa nu te gandesti ca ai injumatatit salariile sau ca ai trimis oameni in somaj tehnic. Sau ca s-a facut cheta publica ca sa se cumpere ventilatoare si masti pentru spitale. In prima faza, normal nu vor fi bani multi dati pe transferuri. Ar trebuie sa creasca incasarile la stadion, pentru ca, dupa acest moment, oamenii vor fi din nou innebuniti sa vada la lucru fotbalistii. N-as baga insa in aceeasi oala competitiile importante si pe cele romanesti. Nu va fi nicio minune peste noapte, dimpotriva. La noi va trebui multa intelepciune, ca sa nu creasca numarul litigiilor, sa nu fie probleme mari cu jucatorii. Sa fim noi sanatosi, pentru ca restul le reconstruim, asa cum facem mereu.

E ceva normal sa se prelungeasca starea de urgenta pana la jumatatea lunii mai, pentru ca nimic nu este mai important decat viata, decat aceasta lupta cu pandemia. Fotbalul este un divertisment, nu poate fi mai important decat lupta cu boala. Cred ca o luna nu se poate relua activitatea, dar cred ca e timp destul sa se termine sezonul, daca criza medicala e rezolvata. Nu sunt pentru a da din oficiu titlul de campioana, trebuie sa se joace pana la capat, se vor gasi solutii. E pacat, de exemplu, sa se anuleze campionatul in Anglia, unde Liverpool are un avans de 25 de puncte. Se chinuie saracii de 30 de ani sa ia titlul si ar fi culmea sa se anuleze sezonul. Nu ar fi corect. Sunt situatii la limita, in alte campionate, unde echipele sunt despartite de 1-2-3 puncte si mai erau multe meciuri de jucat, unde ar fi mai mare frustrarea. Mai degraba ii chinui putin pe cei implicati si joaca din 3 in 3 zile, decat sa spui 'hai, tragem la sorti, ascundem la spate, cine ghiceste iese campioana!’. Nu prea e corect!

Se va comprima sezonul, se va juca miercuri-sambata, se va schimba un pic sistemul pentru cupele europene. Cu o colaborare buna intre ligi si UEFA cred ca se poate duce la bun sfarsit. Cred ca la sfarsitul lui mai si inceputul lui iunie se va incepe pregatirea, se vor gasi solutii. Am vazut ca Bayern Munchen a propus un concept cu antrenamente pe grupe, pe terenuri diferite... Cred ca toata lumea va gasi solutii ca sa tina concentrata echipa si sa faca acea pregatire necesara de 3-4 saptamani. Acum e ca si cum ai lua jucatorii din vacanta, nu se poate face nici pregatirea normala de 6 saptamani, nu se poate nici cu 2 saptamani, trebuie un compromis la jumatatea perioadei. In 3-4 saptamani poti fi bun de joc”, a declarat Narcis Raducan pentru Sport.ro.