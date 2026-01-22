După Valentin Țicu (25 de ani) și Ianis Târbă (19 ani), Dinamo a reușit să-l aducă și pe fundașul central Matteo Duțu (20 de ani), care vine de la AC Milan. În schimbul său, ”câinii” vor plăti, cu tot cu bonusuri, o sumă apropiată de 500.000 de euro.



Internaționalul de tineret a ales-o pe Dinamo în contextul în care a fost dorit și de Universitatea Craiova. Proiectul prezentat de Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic l-a convins pe fundaș, care va concura pentru postul de titular cu Kennedy Boateng și Nikita Stoinov. De asemenea, noua achiziție a ”roș-albilor” reprezintă o soluție și pentru regula U21.



Matteo Duțu, noul jucător al lui Dinamo: ”E un transfer excelent”



Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, l-a descris pe fundașul crescut de Lazio și AC Milan în dialog cu Sport.ro și s-a arătat convins de faptul că Duțu ”va fi pregătit mult mai bine din vară”.



„E un transfer excelent pentru Dinamo, a transferat unul dintre liderii noii generații de la AC Milan. Să fii căpitan acolo nu e puțin. Calități fizice foarte bune, calități tehnice la fel de bune, trebuie să se dezvolte din punct de vedere al maturității. Normal, lucrurile astea vin pe măsură ce va juca la seniori, pentru că el nu a jucat la seniori.



Pe faza de construcție se descurcă destul de bine. Dinamo s-a pus pe o piață pe care fotbalul românesc n-a prea explorat-o, de a avea jucători extrem de tineri.



Cumva, cred că Duțu a făcut o alegere bună și Dinamo a făcut, la rândul ei, o alegere bună. Cred că Duțu, pentru Dinamo, va fi pregătit mult mai bine din vară”, a spus Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.



”Are o academie foarte sănătoasă în spate”



În acest sezon, Duțu s-a antrenat cu prima echipă a lui AC Milan sub comanda lui Max Allegri și a evoluat într-un amical din presezon cu Chelsea, pierdut cu 1-4. A mai fost în lot pentru două meciuri din Serie A, dar și pentru Supercupa Italiei.



În 2024, pe vremea când avea 18 ani, Duțu oferea un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro imediat după transferul la AC Milan, în care spunea că și-a îndeplinit visul de a juca pentru formația de pe San Siro.



„În Italia se practică să fie luați jucătorii tineri la prima echipă. Contează că are o academie foarte sănătoasă în spate. Contează foarte mult, din păcate ăsta e motivul pentru care suferă fotbalul românesc, pentru că juniorii pe care îi formăm la noi în țară nu sunt la nivelul de pregătire de afară.



Cred că naționala României va beneficia pe viitor de cât mai mulți tineri crescuți în străinătate, care au făcut parte din niște academii care au reușit să-și dezvolte jucătorii după niște standarde corecte. Noi nu trebuie să facem lucrurile special, trebuie să le facem corect.



Din păcate, nu reușim. Duțu beneficiază de faptul că a avut o educație corectă și adaptarea la un fotbal cum este cel din România nu este atât de dificilă, doar de înțelegere a contextului și a mediului”, a mai punctat fostul director sportiv de la Dinamo.



Povestea lui Matteo Duțu



Născut la Roma și crescut de Lazio, Duțu a fost promovat de către Maurizio Sarri la prima echipă a lazialilor în sezonul 2023-2024, când a stat pe banca de rezerve la un meci din grupele Champions League, 0-2 cu Atletico Madrid pe ”Civitas Metropolitano” în decembrie 2023.



După nu mai puțin de 13 sezoane petrecute ca junior la Lazio, timp în care cu formația Primavera a jucat inclusiv în UEFA Youth League, Duțu a avut de ales între Juventus Torino și AC Milan, câștig de cauză având ”Il Diavolo”, care i-a oferit în vara lui 2024 tânărului fundaș român un contract pe patru sezoane.

