Fundașul central Matteo Duțu, căpitan la echipa secundă a lui AC Milan, va deveni al treilea jucător care semnează cu Dinamo în această iarnă, după Valentin Țicu și Ianis Tarbă.

Zeljko Kopic: "Noi credem în continuare că Boateng va rămâne la Dinamo"



La conferința de presă premergătoare meciului Hermannstadt - Dinamo (vineri, 20:00), Zeljko Kopic a vorbit despre Matteo Duțu, arătându-se încrezător că noul fundaș va fi rapid apt de joc.



Kopic a fost întrebat și dacă Duțu ar putea fi înlocuitorul lui Kennedy Boateng din sezonul, având în vedere că togolezul se apropie de finalul contractului, iar până acum nu a semnat prelungirea.



"Matteo Duțu a ajuns, trebuie să facă vizita medicală. Dacă totul va fi în regulă, va semna mâine. A fost una dintre țintele noastre. E un jucător tânăr, care are un mare potențial și care poate fi o variantă bună pentru noi. Cred că se va adapta rapid și își va arăta calitățile.



Am discutat cu el și l-am simțit ca un jucător cu mentalitate bună. Cred că va fi un transfer bun pentru noi. Nu știu când va putea juca. Trebuie să îl văd, dar cred că e pregătit și curând va face parte din echipă.



Nu aș spune că e înlocuitorul lui Boateng. Noi credem în continuare că Boa va rămâne. Cât timp e aici, mă bazez pe el sută la sută, dar vom vedea cum se va încheia această poveste", a spus Kopic.

Povestea lui Matteo Duțu



Născut la Roma și crescut de Lazio, Duțu a fost promovat de către Maurizio Sarri la prima echipă a lazialilor în sezonul 2023-2024, când a stat pe banca de rezerve la un meci din grupele Champions League, 0-2 cu Atletico Madrid pe ”Civitas Metropolitano” în decembrie 2023.

După nu mai puțin de 13 sezoane petrecute ca junior la Lazio, timp în care cu formația Primavera a jucat inclusiv în UEFA Youth League, Duțu a avut de ales între Juventus Torino și AC Milan, câștig de cauză având ”Il Diavolo”, care i-a oferit în vara lui 2024 tânărului fundaș român un contract pe patru sezoane.

