"Poate o sa faceti misto de mine, dar asta e!" Prima conferinta de presa a lui Arges Vintila! Ce spune ca a gasit la FCSB, ce planuri are si cum le va face fata lui Petrescu, Hagi si Piturca

Bogdan Arges Vintila a sustinut prima sa conferinta de presa din postura de antrenor al FCSB-ului.

Bogdan Arges Vintila, noul antrenor al FCSB-ului, a vorbit intr-o conferinta de presa, inaintea meciului pe care formatia ros-albastra il va disputa impotriva lui Gaz Metan Medias. Partida este programata duminica seara.

Arges Vintila: "Cat timp am credinta in Dumnezeu nu ma tem de nimic!"

"Totul este nou pentru mine, este o provocare, s-ar putea sa mai spun unele lucruri gresite, dar este un volum foarte mare de munca, sunt multe lucruri de pus la punct. Imi doresc ca pentru jocul de maine sa avem inspiratie in tot ceea ce facem. Ne asteapta un joc dificil, dar nu foarte greu, impotriva unei echipe antrenatate de un tehnician foarte bun, de generatie cu mine. Gaz Metan este o echipa buna pe teren propriu, dar are si momente mai putin bune.

Pana acum viata mea la FCSB este foarte intensa, sunt multe lucruri de pus la punct. Am gasit un lot foarte bun, cu jucatori care isi doresc sa reuseasca. E un grup bun si sunt increzator in tot ceea ce vom face. Am incredere deplina in toti jucatorii pe care ii am la dispozitie.

Trebuie sa gestionez foarte bine lotul, pentru ca mergem pe doua fronturi si trebuie avut grija de randamentul fiecaruia si de starea fizica a baietilor. Cu siguranta vor fi anumite modificari pentru maine, dar chiar nu conteaza la cel lot am la dispozitie, pentru ca toti jucatorii sunt foarte buni.

Orice meci este greu, e adevarat ca am luat echipa din mers si sunt de o zi aici. Dar pun pasiune si consider ca si jucatorii se vor ridica la nivelul renumelui echipei.

Suntem inca la inceput de campionat. Normal, trebuie sa avem anumite prioritati. Dar este inca devreme. Nu suntem pe un loc de care sa fim multumiti, dar inca nu e o problema de viata si de moarte. Mergem mai departe, muncim si trebuie sa ajungem pe locurile fruntase.

(...)



Poate o sa va surprinsa raspunsul meu, poate cativa vor face misto de mine, dar cat timp eu am credinta in Dumnezeu nu ma tem de absolut nimic.



Patronul a venit sa ma prezinte si atat. Nu a ramas la antrenament.

Mergem la victorie in toate meciurile, ne prezentam in cele mai bune conditii. Repet, am incredere in toti jucatorii, am un lot bun si echilibrat. Totul depinde acum de noi.

Cu drag as merge cu domnul Becali la Muntele Athos. Nu am mai fost. Voiam sa merg, dar a aparut aceasta oportunitate.



Vad ca este o chestie asta cu religia...se cam rade. Nu e nicio problema, le ducem mai departe si cu bune, si cu rele.

Le voi face fata lui Dan Petrescu, lui Hagi, lui Piturca prin munca si seriozitate!

Eu nu ma gandesc la mine, nu ma pun pe mine in fata. Intai este echipa. Daca ii este bine echipei, imi este bine si mie. Eu sunt un simplu om care vreau sa muncesc si sa fac ce imi place, unde imi place.

Va repet, antrenorul stie cand semneaza, dar nu stie cand pleaca. Daca stau doua zile si ma da afara, asta e! Care e problema? Daca ai credinta in Dumnezeu nu tii cu dintii de absolut numit", a spus Arges Vintila.