Ianis Hagi, out din echipa lui Genk la derbyul cu Anderlecht! Hagi Jr, rezerva nefolosita aseara! Ce se intampla cu mijlocasul

Ianis Hagi nu a jucat deloc in meciul Genk - Anderlecht, scor 1-0.

Genk, cu Ianis Hagi rezerva neutilizata, a castigat cu 1-0 in derby-ul cu Anderlecht. Unicul gol al meciului a fost marcat de golgheterul Mbwana Samatta (54). Antrenorul Felice Mazzu a jucat in sistemul 4-2-3-1 si i-a preferat in linia de mijlocasi ofensivi pe Junya Ito (a dat pasa decisiva), Jakub Piotrowski si Joseph Paintsil, in timp ce pe parcursul meciului au mai intrat Patrik Hrosovsky (mijlocas central), Joakim Maehle (fundas dreapta) si Dieumerci Ndongala (extrema dreapta).



Dupa acest meci, primul din etapa a 5-a a campionatului belgian, Genk ocupa locul 9 in clasament (9p), in timp ce Anderlecht se afla abia pe pozitia a 13-a (2p), fiind un inceput foarte slab de sezon dupa ce echipa a fost preluata de antrenorul Vincent Kompany, dar pe hartie apare Simon Davies ca "principal". De altfel, dupa cel mai slab start de sezon al echipei din ultimii 21 de ani, Kompany va pregati echipa doar in timpul saptamanii si se va concentra pe jucat in weekend, in timp ce galezul se va ocupa de tactica si schimbari.

Se repeta istoria de la Fiorentina pentru Ianis Hagi?

Dupa transferul la Genk, Ianis Hagi a bifat 4 prezente, dintre care 1 ca titular (142 minute jucate), si 1 gol. In sezonul trecut, acesta fusese capitanul Viitorul Constanta si a avut 31 de meciuri (30 ca titular) si 10 goluri marcate. La precendenta experienta intr-un campionat strain, fiul lui Gica Hagi a jucat doar 2 meciuri si 48 de minute pentru Fiorentina si a fost rascumparat de clubul constantean. Ceilalti doi romani legitimati la acele doua echipe, Vladimir Screciu, la gazde, si Alexandru Chipciu, la oaspeti, nu au prins nici macar banca de rezerve.