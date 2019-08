ULTIMA ORA: Cristi Manea, dueluri cu Ronaldo si Dybala in Serie A! S-a aflat numele echipei cu care negociaza internationalul roman

Cristi Manea (22 de ani) poate ajunge in Serie A.

Cristi Manea (22 de ani), fundas al nationalei Romaniei, inclus in echipa ideala a EURO U21 din aceasta vara, negociaza cu o echipa din Serie A. De altfel, chiar el a recunoscut in urma cu doua zile ca are oferte din Italia si Spania.

Cristi Manea, spre Hellas Verona

Cristi Manea a fost imprumutat in ultimele doua sezoane de Apollon Limassol la CFR Cluj, castigand doua titluri ale Ligii 1 cu formatia din Gruia. In aceasta vara, el s-a intors la echipa cipriota, insa doar pentru a stabili alaturi de conducerea lui Apollon detaliile unui transfer.

Presa din Italia, prin vocea celor de la Tuttomercatoweb, anunta ca Apollon discuta cu italienii de la Hellas Verona transferul lui Cristi Manea, fundasul fiind una dintre cele doua variante ale nou promovatei din Serie A. Alaturi de Manea, pe lista celor de la Verona se afla si matteo Pessina, de la Atalanta.

In urma cu doua zile, Manea a recunoscut ca are oferte din Spania si Italia, el spunand ca in aceasta perioada s-a antrenat separat alaturi de un preparator fizic si ca spera sa fie convocat de Cosmin Contra la meciul cu Spania.

Hellas Verona a promovat din Serie B in Serie A la finalul sezonului trecut dupa ce a castigat Play Off-ul. Formatia se clasase pe locul 5.

La Verona a jucat si Adrian Mutu, aceasta fiind echipa care l-a lansat cu adevarat in fotbalul italian.