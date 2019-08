"Patronul a venit ieri in vestiar, mie doar atat mi-a spus". Bulgarul Chorbadzyiski, primele impresii dupa venirea la FCSB! Ce spune despre atmosfera din vestiar

Bozhidar Chorbadzhyiski a vorbit in cadrul unei conferinte de presa.

Bozhidar Chorbadzhyiski, ultimul transfer al FCSB-ului, a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa. El spune ca a gasit o atmosfera buna in vestiar si un club foarte bine organizat. Fundasul a confirmat ca Gigi Becali a mers ieri la antrenamentul echipei si le-a vorbit jucatorilor.

Chorbadzhyiski: "Becali mi-a urat bun venit" // "Am facut pasul urmator in cariera mea"

"Acest transfer este urmatorul pas pentru cariera mea. Am ajuns la o echipa mai mare, e ceva nou pentru mine, e un pas pozitiv si sper ca pot sa ajut echipa. Sper sa pot aduce un plus aici si ca pot contribui in vestiar.

Eu am venit de 3 zile. Ce am vazut este o organizare foarte buna, sper sa ne calificam in grupele UEFA Europa League. Cred ca meritam o victorie cu Guimaraes, dar norocul nu a fost de partea noastra. Sper sa castigam in Portugalia.

In vestiar este o atmosfera buna, clubul este organizat bine, cred ca meritam sa jucam in grupele UEL.

In campionat nu e o situatie foarte buna, dar putem schimba asta cu siguranta. Suntem jucatori profesionisti, noul antrenor ne va spune ce trebuie sa imbunatatim. Lucrurile vor merge din ce in ce mai bine.



Il stiu pe Edi Iordanescu foarte bine, a fost antrenorul meu. Astept sa jucam impotriva unei echipe foarte bine organizate la Medias. Trebuie sa fim motivati si sa aratam ca suntem echipa mai buna.

Domnul Becali mi-a urat bun venit si m-a introdus noilor colegi. Atat mi-a spus, nimic altceva.

Inca nu stiu care e diferenta dintre fotbalul romanesc si cel din Bulgaria. Astept primul meu joc, poate dupa o luna voi putea face o comparatie. Dar cum am spus, consider ca am facut un pas inainte, ma astept sa fie un nivel mai inalt aici", a spus