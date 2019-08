Gigi Becali a descins in cantonamentul FCSB-ului! L-a prezentat jucatorilor pe Arges Vintila, apoi i-a certat! Ce le-a spus

Patronul FCSB si B.A. Vintila au mers impreuna, ieri, la cantonamentul de la Berceni.

Ieri, la pranz, Gigi Becali l-a prezentat pe Bogdan Arges Vintila ca noul antrenor principal al FCSB. Dupa conferinta de presa de la palatul din Aleea Alexandru, patronul „ros-albastrilor” s-a urcat in masina si a mers la cantonamentul din cartierul Berceni, impreuna cu Alexandru Tudor, consilierul sau si sef al Academiei, si cu Narcis Raducan, noul director sportiv al clubului. ”Patronul a venit la echipa dupa prezentare. I-a incurajat pe baieti, i-a si certat, dar cu dragoste, in stilul sau”, a declarat Narcis Raducan.



Iritat dupa aproape o ora petrecuta in traficul bucurestean, patronul le-a explicat fotbalistilor sai ca, de acum incolo, Vintila se va ocupa de tot la echipa si are mana libera din partea sa, iar unora dintre ei le-a cerut sa nu il mai sune pentru a se plange ca nu joaca, ca sunt schimbati prea devreme sau sa critice metodele de antrenament, asa cum s-a intamplat in ultimul an, cand Dica, Teja, Andone sau Andronache au fost „principali”. De asemenea, Becali le-ar fi transmis jucatorilor ca, daca echipa nu se califica in grupele Europa League, in conditiile in care o considera pe Vitoria Guimaraes ca fiind o adversara net inferioara echipei sale, pe lista neagra vor mai intra cativa jucatori si ca se va gandi serios si la scaderi de salarii. „Dam disciplina jos din pod”, ar fi conchis Becali.