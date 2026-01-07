Andre Duarte (28 de ani) nu se teme de presiunea de la FCSB, pusă asupra jucătorilor de către patronul Gigi Becali.

Andre Duarte, răspuns despre presiunea de la FCSB

Noul fundaș central al roș-albaștrilor a explicat că, în opinia sa, din fotbalul adevărat nu poate să lipsească presiunea.

„Fotbalul fără presiune nu e fotbal. Mi-a plăcut presiunea de fiecare dată când m-am confruntat cu așa ceva, m-am simțit bine.

Când eram la FCU Craiova, pentru mine FCSB era cel mai mare club din România”, a declarat Andre Duarte, noul fundaș central al campioanei en-titre.

Întrebat ce nu îi place în România, Duarte a răspuns cu zâmbetul pe buze: „Că e departe de Portugalia”.

Andre Duarte, direct în primul ”11” la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că Andre Duarte, noul fundaș central de la FCSB, se prezintă într-o formă foarte bună, conform rezultatelor testelor efectuate recent.

Oficialul campioanei României a mărturisit că Duarte își cunoștea toți colegii de la FCSB înainte de transfer, pentru că portughezul a urmărit toate meciurile roș-albaștrilor din sezonul curent.

De altfel, Mihai Stoica a explicat că Andre Duarte ar putea fi titularizat încă de la primul meci al lui FCSB din 2026, cu FC Argeș, având în vedere că Siyabonga Ngezana nu s-a întors încă de la Cupa Africii și, oricum, va avea nevoie de o perioadă de repaus.

Mihai Stoica: „Ne-a impresionat pe toți”

„Duarte a fost o săptămână cu noi, s-a antrenat cinci zile. Am zis să vină să își cunoască viitorii colegi, dar el s-a uitat la meciuri, îi știa pe toți. Ne-a impresionat pe toți. Nu am nicio emoție că ne-ar putea face probleme. El are totul filmat, stă bine de tot în procesul cu Ujpest. A venit să se antreneze și l-au dat afară. Probabil oamenii nu știu cum se soluționează asta la FIFA.

A ieșit foarte bine la teste. A zis că nu e pregătit, că mai are mult de recuperat, dar testele de viteză, anduranță, forță le-a trecut. Ovidiu Kurti a zis că e foarte, foarte bine. (n.r.- dacă Duarte e pregătit să intre direct în primul 11 la FCSB) La meciul cu FC Argeș, Graovac e suspendat și probabil Ngezana s-ar putea să nu vină la timp de la Cupa Africii”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.