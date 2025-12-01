În ciuda tuturor investițiilor făcute de maghiari, în ultimii mulți ani, fotbalul românesc, inclusiv acum când a decăzut, rămâne peste cel din Ungaria. Ce se întâmplă, atât la nivelul echipelor de club, cât și la națională, confirmă această realitate, periodic.

Inclusiv Superliga noastră, o întrecere de mâna a treia în Europa, e peste primul eșalon din Ungaria. Dacă noi avem două formații, în grupele cupelor europene în actuala campanie, maghiarii au rămas în competiție doar cu Ferencvaros. Ce-i drept, această formație merge excelent în Europa League, fiind pe 6, la opt puncte de FCSB!

Și, totuși, campionatul românesc rămâne mai atractiv decât cel maghiar pentru foarte mulți jucători. Printre care și portughezul Andre Duarte (28 de ani), care tocmai a semnat cu FCSB.

Reacția ungurilor: „Telenovela s-a încheiat“

La scurt timp după ce acest transfer, de la Ujpest la FCSB, s-a oficializat, presa din țara vecină a reacționat. Potrivit Digi Sport, jurnaliștii unguri au prezentat această mutare, despre care s-a tot vorbit, drept o „telenovelă“.

*Csakfoci.hu: Telenovela s-a terminat: Lupta dintre Andre Duarte și Ujpest s-a încheiat, iar fundașul a semnat în sfârșit cu FCSB.

*Nemzeti Sport: Oficial: Andre Duarte semnează cu FCSB, după Ujpest.

Ajuns la Ujpest, în vara anului 2024, Andre Duarte a fost un om important în angrenajul echipei, în acest sezon. Stoperul portughez are 11 partide, în actuala campanie, în care a oferit o pasă de gol, în cele 942 de minute petrecute pe teren. În actuala ediție a campionatului din Ungaria, Andre Duarte a fost titular în 9 din cele 10 partide în care a jucat pentru Ujpest, ocupanta locului 9 din 12.



Pentru Andre Duarte, transferul la FCSB va fi a doua sa experiență în fotbalul românesc, după cea din perioada 2022-2023, când a îmbrăcat tricoul celor de la FC U Craiova, formație patronată de Adrian Mititelu.

