FCSB a „furat“ startul, în materie de transferuri pentru partea a doua a sezonului! Pentru că, deși perioada mercato va începe abia din ianuarie, formația bucureșteană și-a prezentat, astăzi, noua achiziție, după cum Sport.ro a arătat aici.

Aducerea lui Andre Duarte (28 de ani) e o mutare promițătoare din mai multe motive. În primul rând, vorbim despre un stoper, care va întări defensiva, compartiment care a fost „călcâiul lui ahile“, în actuala campanie. Apoi, fundașul portughez va avea nevoie de o perioadă minimă de acomodare. Pentru că a mai jucat în România, între 2022-2023, la Craiova lui Mititelu. Așa se și explică faptul că, imediat după semnarea contractului cu FCSB, Andre Duarte le-a transmis fanilor un scurt mesaj chiar în limba română.

„Bună ziua! Sunt foarte fericit că sunt aici. Ne vedem la stadion“, a spus Andre Duarte, după cum se poate vedea aici.

