Ultima oară la Ujpest FC, Duarte și-a forțat plecarea de la echipa maghiară, deși semnase prelungirea contractului în urmă cu doar câteva luni.

Ujpest a făcut anunțul despre Andre Duarte

Fostul jucător de la FCU Craiova a scris un mesaj pe rețelele sociale în care anunța despărțirea de Ujpest și le reproșa ungurilor felul în care a fost tratat în ultima perioadă.

Deși Ujpest nu anunțase oficial despărțirea de Andre Duarte, fotbalistul a semnat și a fost prezentat oficial la FCSB. Două zile mai târziu, maghiarii au anunțat oficial faptul că despărțirea lui Duarte de Ujpest s-a produs în mod ilegal, motiv pentru care clubul îl va da pe fotbalist în judecată și îi va cere despăgubiri.

”În legătură cu știrile publicate în ultimele zile, Ujpest FC confirmă că Andre Duarte și-a reziliat cu efect imediat contractul cu clubul, iar ca urmare a acestui fapt raporturile de muncă au fost încheiate.

Clubul a acționat întotdeauna în conformitate cu legea pe toată durata raportului de muncă, în cadrul contractului semnat de ambele părți, astfel că rezilierea a fost ilegală. După anunțarea rezilierii ilegale, Ujpest FC a contactat imediat jucătorul pentru a rezolva situația, însă Andre Duarte s-a distanțat complet de club.

Jucătorul a cauzat daune financiare semnificative prin acțiunile ilegale detaliate mai sus, iar clubul va iniția de îndată procedurile legale necesare pentru a obține despăgubiri”, se anunță în comunicatul celor de la Ujpest.

