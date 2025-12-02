FCSB a ratat campania de achiziții din vară, când și-a umplut lotul cu niște jucători care n-au adus niciun plus de valoare. Transferurile unor fotbaliști, precum Alibec, Thiam și Politic, pot fi catalogate drept bani aruncați pe apa sâmbetei!

Și din acest motiv, campioana en-titre a avut o cădere, în acest sezon. Și, cum un necaz nu vine singur, și problemele medicale din lot, cu accidentările suferite de Dawa și Mihai Popescu, au slăbit enorm compartimentul defensiv. Peste această situație a apărut și cazul Ngezana. Care, dintr-un apărător solid s-a transformat într-un gafeur.

Mihai Stoica despre Andre Duarte: „Toți ne-au vorbit la superlativ despre el“

Cu o apărare mult slăbită, FCSB a trecut deja la măsuri. Și a anunțat, încă de ieri, semnarea contractului cu stoperul portughez, Andre Duarte (28 de ani). Acesta revine în România de la Ujpest (Ungaria), după ce, între 2022-2023, a evoluat pentru Craiova lui Mititelu.

Prezent în studioul Prima Sport, Mihai Stoica s-a arătat încântat de transferul realizat de FCSB, jucătorul urmând să facă parte din lot, începând din ianuarie.

„Andre Duarte a semnat pe 2 ani şi jumătate. De când a plecat de la Craiova, el a jucat mereu la toate echipele la care a fost. A jucat la Ujpest titular. Acum, au fost nişte probleme şi a fost trecut la echipa a doua. Am profitat, ni-l doream demult. El nu este un tip conflictual, e un tip foarte timid. Foştii lui colegi de echipă de la Craiova au vorbit la superlativ de el. Chiar sunt foarte mulţumit (n.r. – de aducerea lui Andre Duarte) pentru că e un jucător pe care l-am urmărit mereu. Este exact profilul de jucător pe care ni-l doream. Sunt discuţii (n.r. – și cu alți jucători). 100% vor mai veni. Acum, ne-am liniştit puţin (n.r. cu postul de fundaş central), e posibil să mai vină jucători. Să vedem care e treaba cu Dawa, că nu putem sa ne supraîncărcăm pe anumite poziţii“, a explicat Mihai Stoica.

