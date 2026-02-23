Partida s-a disputat pe Stadio Romeo Menti, iar atacantul român a fost introdus la pauză, în minutul 46, în locul lui Okoro.

Burnete și-a pus rapid amprenta asupra jocului și a contribuit decisiv la singurul gol al gazdelor.

Nota primită de Rareș Burnete după ce a livrat un assist în Serie B:

În minutul 74, Burnete a oferit pasa de gol pentru Nicola Mosti, reușită care a redus diferența pe tabelă la 1-2. Italienii au remarcat imediat impactul românului.

Cei de la TuttoMercatoWeb i-au acordat nota 6 și au scris: „A intrat bine și a oferit assistul pentru golul de 2-1 al echipei sale”.

Și jurnaliștii de la ModenaToday au fost impresionați de evoluția sa și l-au notat cu 6,5: „Îl înlocuiește bine pe Okoro și are o evoluție plină de atitudine și dăruire. Protecția balonului și pasa pentru Mosti au adus golul”.

Pe platforma Flashscore, Burnete a primit chiar 7,1, una dintre cele mai bune note din echipa sa.

Pentru Rareș Burnete, acesta este al doilea assist în actualul sezon de Serie B. Atacantul român mai are și un gol și a bifat 20 de apariții în campionat.

Modena a decis meciul încă din prima repriză, prin golurile marcate de Zanimacchia (3) și Zampano (23).