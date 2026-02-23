GALERIE FOTO Jaqueline Cristian respiră „aer alpin” în WTA. E din nou „prima rachetă” a țării și a stabilit un record de carieră

Jaqueline Cristian respiră „aer alpin” în WTA. E din nou „prima rachetă” a țării și a stabilit un record de carieră Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian, apogeu ierarhic în tenisul profesionist, la 27 de ani.

TAGS:
Jaqueline CristianAna BogdanGabriela Ruseclasament WTASorana Cirstea
Din articol

Pentru prima dată în carieră, Jaqueline Cristian (27 de ani) a urcat în primele treizeci și trei de poziții ale clasamentului mondial.

Sportiva din România a ajuns la șapte victorii, în primele treisprezece meciuri jucate în 2026, dar optimea de finală jucată bine contra numărului 8 mondial, Mirra Andreeva, a fost suficientă pentru a-i garanta această ascensiune de șase locuri.

Jaqueline Cristian, număr 33 mondial

Deși, după Transylvania Open, a pierdut statutul de „primă rachetă” a României, Jaqueline Cristian și l-a recăpătat, dar rămâne într-o concurență extrem de sănătoasă cu Sorana Cîrstea, clasată doar două poziții mai jos, în ierarhia lumii.

Gabriela Ruse, cu urcarea cea mai amplă dintre jucătoarele române din top 100 WTA - 8 locuri - ajunge pe locul 72 și conturează un număr de trei sportive din România în elita ierarhică mondială.

Top cinci jucătoare din România în clasamentul WTA

  • 33. Jaqueline Cristian, 1367 de puncte
  • 35. Sorana Cîrstea, 1344 de puncte
  • 72. Gabriela Ruse, 892 de puncte
  • 158. Irina Begu, 455 de puncte
  • 181. Anca Todoni, 387 de puncte

Jaqueline Cristian, peste Ana Bogdan, măsurând cele mai înalte clasări ale carierelor celor două jucătoare

În clasamentul celor mai înalte poziții ocupate de jucătoare române de tenis în ierarhia mondială, Simona Halep tronează grație celor 64 de săptămâni în care a fost număr unu mondial, după care Sorana Cîrstea și Irina Begu vin cu impresionante locuri 21, respectiv 22, ocupate în 2013 și în 2016.

Locul 33 ocupat de Jaqueline Cristian întrece performanța Anei Bogdan de a se fi clasat pe poziția 39, în vara anului 2023.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”
Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”
Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”
Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei
Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei
Sportul, mai mult decât un joc: Olimpiada de Iarnă s-a încheiat cu un moment viral, care a frânt inimile a milioane de oameni
Sportul, mai mult decât un joc: Olimpiada de Iarnă s-a încheiat cu un moment viral, care a frânt inimile a milioane de oameni
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci”
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

OUT de la FCSB! Charalambous a făcut anunțul

OUT de la FCSB! Charalambous a făcut anunțul

S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0

S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0

Englezii au tras imediat concluzia despre Radu Drăgușin: cum l-au descris după 1-4 cu Arsenal + ce notă a primit

Englezii au tras imediat concluzia despre Radu Drăgușin: cum l-au descris după 1-4 cu Arsenal + ce notă a primit

Cum ajunge George Pușcaș la Dinamo! Transferul dorit de atacant a picat

Cum ajunge George Pușcaș la Dinamo! Transferul dorit de atacant a picat

Chivu, în delir: Inter e ca și campioană după încă un rezultat incredibil în Serie A!

Chivu, în delir: Inter e ca și campioană după încă un rezultat incredibil în Serie A!



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”
Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”
Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci”
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci”
Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei
Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00) | Gata să semneze cu Dinamo! George Pușcaș, primele declarații: „Singurul plan pe care îl am”
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00) | Gata să semneze cu Dinamo! George Pușcaș, primele declarații: „Singurul plan pe care îl am”
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Ana Bogdan e în sferturile de finală la Cleveland! Cu cine se luptă pentru semifinale
Ana Bogdan e în sferturile de finală la Cleveland! Cu cine se luptă pentru semifinale
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
CITESTE SI
„Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

stirileprotv „Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

stirileprotv Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

stirileprotv Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!