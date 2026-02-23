Pentru prima dată în carieră, Jaqueline Cristian (27 de ani) a urcat în primele treizeci și trei de poziții ale clasamentului mondial.

Sportiva din România a ajuns la șapte victorii, în primele treisprezece meciuri jucate în 2026, dar optimea de finală jucată bine contra numărului 8 mondial, Mirra Andreeva, a fost suficientă pentru a-i garanta această ascensiune de șase locuri.

Jaqueline Cristian, număr 33 mondial

Deși, după Transylvania Open, a pierdut statutul de „primă rachetă” a României, Jaqueline Cristian și l-a recăpătat, dar rămâne într-o concurență extrem de sănătoasă cu Sorana Cîrstea, clasată doar două poziții mai jos, în ierarhia lumii.

Gabriela Ruse, cu urcarea cea mai amplă dintre jucătoarele române din top 100 WTA - 8 locuri - ajunge pe locul 72 și conturează un număr de trei sportive din România în elita ierarhică mondială.

Top cinci jucătoare din România în clasamentul WTA