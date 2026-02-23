La momentul redactării acestui articol, lider este Universitatea Craiova, cu 56 de puncte, urmată de Dinamo București și Rapid București, ambele cu câte 52.

Pe locurile următoare se află Universitatea Cluj (48 de puncte), CFR Cluj (47) și surpriza FC Argeș (46), care ocupă ultimul loc de play-off.

FCSB este abia pe locul 10 și are nevoie de victorii pe linie în ultimele etape, dar și de pași greșiți ai rivalelor pentru a mai spera la calificare.

Dragoș Firțulescu: „Dacă intră și FCSB, va fi o bătaie cruntă la titlu”

În acest context, Sport.ro a stat de vorbă cu Dragoș Firțulescu, fost jucător la Dinamo și FCU Craiova, care este convins că lupta la titlu ar deveni și mai spectaculoasă dacă roș-albaștrii vor prinde play-off-ul.

„Părerea mea este că dacă intră și FCSB și CFR Cluj în play-off, va fi o bătaie foarte mare la campionat. Totuși, eu cred că Universitatea Craiova are cele mai multe șanse la titlu anul acesta.

Dacă intră în play-off, cred că și FCSB se apropie acolo. O altă echipă care cred că ar avea șanse este Rapid, dar parcă nu pot accelera cum trebuie. Au investit mult în centrele de copii și acolo trebuie răbdare. Îmi place structura clubului și cred că pe viitor vor avea o echipă foarte bună.

Este o bătaie cruntă la titlu și îmi place că este așa”, a declarat Firțulescu pentru Sport.ro.

Cea mai importantă perioadă din cariera lui Dragoș Firțulescu a fost la Universitatea Craiova, unde a bifat 51 de meciuri, un gol și trei pase decisive.

Winger-ul a evoluat și pentru Dinamo în sezonul 2014/2015, sub comanda lui Flavius Stoican, dar a adunat doar două apariții în tricoul „câinilor”.