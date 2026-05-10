Partida Dinamo - FC Argeș, din runda a 8-a de play-off, va avea loc duminică, de la ora 19:00.

Dinamo traversează un moment foarte important al sezonului , iar partida cu FC Argeș de duminică îi poate aduce pe „câini” mai aproape de un loc în barajul pentru Conference League.

Antrenorul formației bucureștene a luat o decizie importantă înaintea meciului de duminică.

Eddy Gnahore a cerut să fie învoit de la ultimele antrenamente, pentru a merge în Franța. Mijlocașul lui Dinamo a avut o problemă în familie și a vrut să fie alături de soția sa, conform Prosport.

Zeljko Kopic a acceptat ca francezul să lipsească de la antrenamente și i-a făcut pe plac jucătorului.

Eddy Gnahore a revenit în România și va putea juca în meciul de duminică împotriva piteștenilor, după cum informează sursa citată mai sus.

Gnahore a intrat în ultimele luni de contract cu Dinamo

Mijlocașul de 32 de ani mai are contract cu Dinamo până în vara acestui an și rămâne de văzut dacă își va prelungi înțelegerea.

Francezul este jucătorul roș-albilor din ianuarie 2024 și a adunat șase goluri și cinic assist-uri în 94 de meciuri jucate în tricoul lui Dinamo.

750.000 de euro este cota lui Eddy Gnahore, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.