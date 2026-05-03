Andrei Nicolescu a conturat strategia la Dinamo. Cum vrea să rezolve două mutări bombă pentru sezonul viitor

Conducerea lui Dinamo forțează prelungirea contractelor pentru Gnahore și Boateng. Participarea în cupele europene reprezintă principalul argument al strategiei pregătite de oficialii alb-roșii.

Echipa din Ștefan cel Mare riscă să se despartă în această vară de mai mulți jucători de bază, ale căror înțelegeri se apropie de final. Printre aceștia se numără mijlocașul francez Eddy Gnahoré, devenit o piesă centrală cu 93 de prezențe în tricoul dinamovist, și fundașul central Boateng, un titular incontestabil care a strâns 70 de partide de la sosirea sa.

Cupele europene dictează ritmul negocierilor

Președintele Andrei Nicolescu a transmis că discuțiile decisive cu cei doi fotbaliști au fost amânate intenționat pentru finalul campionatului. Oficialul a pregătit o strategie clară, mizând pe o eventuală calificare a echipei în competițiile continentale pentru a-i convinge pe jucători să semneze noile angajamente.

În cazul lui Boateng, există interes și din afara țării, inclusiv oferte atractive din zona Asiei. Totuși, conducătorul dinamovist a spus că are încredere totală în fotbalistul său.

„Boateng e clar că îşi termină actualul contract pe 30 iunie, mai departe rămâne să discutăm. Vedem. Eu cred că, dacă n-a semnat nimic, nici măcar un precontract, este pentru că este un tip de mare caracter. Cred că pentru el este important şi dacă jucăm în cupele europene. Tocmai de aceea am amânat decizia”, a explicat Andrei Nicolescu, la PrimaSport.

Situația este similară și în cazul lui Gnahoré, mutarea depinzând strict de parcursul sportiv al echipei din perioada următoare și de atingerea obiectivelor trasate de club.

„La fel, facem o discuţie când ne apropiem de final şi vom şti ce facem anul viitor. A rămas să discutăm în momentul în care ştim că anul viitor vom avea opţiunile pe care le avem pentru echipă. Bine, contează pentru fiecare ce îşi doreşte, important este ce îşi doreşte şi el”, a mai zis oficialul dinamovist.

