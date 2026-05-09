Cu două etape înainte de finalul play-out-ului, FCSB se gândește la barajul de Conference League.

Roș-albaștrii și-au asigurat locul în semifinală, în urma înfrângerii suferite de Csikszereda și a faptului că UTA nu are drept de joc în cupele europene.

MM Stoica a spus ce echipă ar vrea să întâlnească la baraj

Președintele Consiliului de Administrație a fost întrebat cu ce formația din play-off ar vrea să joace o posibilă finală a barajului.

MM Stoica a dezvăluit că și-ar dori să o aibă adversară pe Rapid, formație care traversează o perioadă slabă.

„Noi suntem siguri că jucăm barajul. Aici s-a rezumat. Deci Dinamo cu Rapid, dacă noi trecem de Botoșani, se bat care să joace cu noi. Pe teren propriu, e adevărat. Deci, practic, e un alt campionat acum, între play-off și play-out. Ne întâlnim la intersecție.

La ce se joacă acum, aș prefera Rapid. La ambient, aș prefera Dinamo, chiar dacă și acolo se poate face presiune, dar poate că 6.000 (n.r. - de suporteri) fac presiune mai mică decât 12.000, în Giulești.

Una e Rapid cu Petrila, alta e Rapid fără Petrila. A început play-off-ul, Rapid a bătut Dinamo fără drept de apel. A început returul play-off-ului, Dinamo i-a spulberat pe Rapid. Adică ce e valabil azi nu mai e valabil și mâine în fotbal, clar”, a spus Mihai Stoica, conform Fanatik.ro.

FCSB, Botoșani și Csikszereda rămân în lupta pentru barajul de Conference League

Miza celor de la FCSB în acest final de sezon este obținerea primului loc din play-out, care asigură statutul de gazdă la primul baraj pentru Conference League, unde adversară va fi o altă formație din play-out.

Cu două meciuri rămase pentru FCSB - cu Unirea Slobozia și Hermannstadt, ambele aflate în lupta pentru evitarea retrogradării - formația roș-albastră rămâne cu 36 de puncte, iar FC Botoșani, următoarea echipă cu licență europeană, se poate apropia la doar două lungimi în cazul în care va învinge Farul, la Constanța, sâmbătă.

În ultimele două etape, FC Botoșani va mai înfrunta Petrolul (acasă) și Csikszereda (deplasare).

Teoretic, și Csikszereda păstrează șanse pentru calificarea la barajul de Conference League, însă are nevoie de un joc favorabil al rezultatelor și de o victorie în meciul direct cu FC Botoșani, din ultima rundă.