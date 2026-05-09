Cristi Borcea, l-a făcut praf pe Nicolescu după decizia lui Dinamo: „Ești nebun? Se răsucesc în mormânt!”

Suporterii și fanii din peluzele lui Dinamo nu au fost mulțumiți de felul în care ar urma să arate noua sigă a echipei lor favorite și cer modificarea acesteia.

Dinamo a anunțat că își va schimba sigla de la 1 iulie și a prezentat cum va arăta noua emblemă a echipei roș-albe.

Fostul președintele al lui Dinamo nu s-a abținut din a critica treaba făcută de Andrei Nicolescu în ceea ce privește noua siglă a lui Dinamo.

Cristi Borcea a explicat ce a făcut el când a schimbat emblema formației roș-albe.

„Ce să mai discut? După părerea mea, este o replică Playboy în România. Nu ați văzut? Ești nebun? Asta e stemă de Dinamo? Dacă nici la astea nu am ochi… Uitați-vă și voi atent. Suntem nebuni? Am zis că nu e adevărat când am văzut. Asta e.

Am făcut și noi greșeli, dar noi, când am schimbat sigla, ne-am consultat cu galeria. Am făcut sigla împreună. Nu poți. Suporterii vor purta milioane de tricouri. Lucescu, Nunweiller se răsucesc în mormânt! Eu am avut stradă. L-am avut profesor pe Cornel Dinu.

Asta e diferența față de un IT-ist (n.r. Andrei Nicolescu). El a ieșit cu sigla. Nu poți să faci o asemenea greșeală. A muncit extraordinar de mult, a făcut progrese, dar nu poți. IT-istul nu se lasă de calculator. Trebuia un an de zile să vorbească cu galeria”, a declarat Cristi Borcea, pentru Fanatik.

Un an de muncă pentru noul design

Oficialul dinamovist Andrei Nicolescu a explicat pe larg demersul din spatele acestei modificări, subliniind că lansarea identității vizuale a necesitat o perioadă îndelungată de pregătire, alături de o agenție de specialitate, și a implicat consultări extinse.

„Este un proces la care lucrăm de 1 an. Momentul acestui anunț a fost setat de peste o lună de zile, ținând cont de ziua în care jucam la Craiova, era o zi sau alta și este un proces de durată care a implicat foarte mulți stakeholderi ai lui Dinamo, de la jurnaliști, fani, oameni din club, acționari, care astăzi face ca Dinamo să pășească într-o nouă eră”, a spus Nicolescu pentru PRO TV (SPORT.RO).

Schimbarea a fost gândită ca o etapă firească, menită să asigure o tranziție curată către noile obiective sportive, păstrând în același timp valorile tradiționale.

„Este un parcurs normal pe care orice club trebuie să-l aibă. Prin noua identitate vizuală respectăm trecutul, dar păstrăm esența elementelor și simbolisticii lui Dinamo”, a mai transmis oficialul.

Designul final este rezultatul unei selecții atente a ideilor, menite să reflecte o imagine de ansamblu solidă.

„Sigla este produsul unui proces îndelungat, am lucrat cu o agenție care a ținut cont de punctele de vedere ale celor mai importanți stakeholderi ai lui Dinamo și care prin simbolistică reflectă trecutul, prezentul și vrea să genereze și viitorul”, a adăugat Nicolescu.