Planul NEBUN prin care Gigi Becali vrea sa-i INTERZICA Stelei promovarea in Liga 2! Isi trimite TOATE VEDETELE sa joace in Liga 3

Gigi Becali pare a fi hotarat sa n-o lase pe CSA Steaua sa promoveze in Liga a 2-a.

Conform tintarului stabilit de FRF, in finala pentru promovarea in esalonul secund, CSA Steaua ar putea infrunta FCSB 2, in cazul in care cele doua echipe termina pe primele doua locuri in Seria 4 si castiga duelurile din semifinalele barajului, contra ocupantelor primelor doua pozitii din Seria 3.

Potrivit ProSport, in cazul in care FCSB 2 ar ajunge in finala in compania celor de la CSA Steaua, Gigi Becali are de gand sa-si trimita la echipa secunda toate 'perlele' de la prima reprezentativa.

Patronul ar intentiona sa ii treaca pe lista pentru a putea juca la FCSB 2 printre altii pe Florinel Coman, Florin Tanase, Dennis Man, Olimpiu Morutan si Darius Olaru.

Finala barajului de promovare in Liga 2 se va disputa in sistem tur - retur, cel mai probabil in mai 2021, iar unul dintre meciurile in care s-ar putea infrunta CSA Steaua si FCSB 2 ar avea loc pe noua arena din Ghencea.

Pana la acel posibil duel, FCSB 2 si CSA Steaua se vor mai infrunta in returul sezonului regular, in luna martie a anului viitor. In meciul tur, disputat pe 19 septembrie, CSA Steaua a castigat cu 2-1 desi a jucat ultimele 30 de minute in inferioritate numerica.

In acest moment, in Seria 4 din Liga 3, CSA Steaua este lider cu 26 de puncte, iar FCSB 2 ocupa a doua pozitie a clasamentului, cu 24 de puncte.