Gigi Becali poate da o SUPER LOVITURA! Inter l-a spionat la meciul nationalei U21 pe unul dintre titularii de la FCSB! 

Gigi Becali poate da lovitura cu transferul unuia dintre jucatorii care s-au impus ca titulari in acest sezon.

La meciul dintre Romania U21 si Danemarca U21, Olimpiu Morutan a fost urmarit de un scouter al celor de la Inter Milano, italienii fiind foarte atenti in ultima vreme la evolutiile tanarului fotbalist de la FCSB.

In meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul European U21 de anul viitor, Morutan a avut o prestatie foarte buna, iar oficialii lui Inter s-au convins ca este un fotbalist cu o marja de progres importanta.

In aceste conditii, cu Inter pe urmele lui Morutan, Gigi Becali poate spera sa obtina o suma importanta din transferul mijlocasului adus pentru 1 milion de euro de la FC Botosani.

In acest sezon, fotbalistul a ajuns titular in echipa lui Toni Petrea si a inscris deja 3 goluri, cat reusise in doi ani la FCSB, cand patronul nu ii dadea foarte multe minute.