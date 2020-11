Gigi Becali, masura fara precedent! Finantatorul de la FCSB si-a dat propriul fin in judecata si poate incasa 200 000 de euro din proces 

Gigi Becali a a dat in judecata primaria unde finul sau este edil.

Latifundiarul din Pipera a actionat in instanta Unitatea Administrativ Teritoriala a orasului Voluntari, unde primar este chiar finul sau, Florentin Pandele. Acum 3 ani, Becali a pus la dispozitia institutiei un teren, pe care Primaria din Voluntari l-a utilizat in interesul cumunitatii. Finantatorul de la FCSB trebuia sa primeasca bani in schimbul terenul, dar nu a primit nimic. Primaria din Ilfov a amanat plata, iar Becali nu a mai stat pe ganduri si a actionat in instanta. Gigi Becali a luat aceasta decizie in urma cu 3 luni, potrivit Gandul.ro. De asemenea, potrivit sursei citate, Becali ar trebui sa primeasca 200 de mii de euro.

Gigi Becali este nasul lui Florentin Pandele si al Gabrielei Firea, fostul primal al capitalei. Pandele este primar la Voluntari din 2000, iar anul acesta a fost reales cu un procent de 71% (10.798) dintre voturile locuitorilor orasului.