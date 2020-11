Exact ce isi dorea sa auda Gigi Becali! Care a fost singurul jucator remarcat de Raducioiu la nationala U21: "Imi place foarte mult!"

Nationala lui Adrian Mutu a remizat cu Danemarca U21, scor 1-1, si s-a calificat la turneul final din vara viitoare.

Fostul international roman, Florin Raducioiu, nu a dorit sa vorbeasca prea mult despre evolutia tricolorilor mici. Totusi, a evientiat pe cineva. Raducioiu a marturist ca fost impresionat de portarul FCSB-ului, Andrei Vlad.

"Trebuie sa fim mai ponderati in a spune anumite lucruri despre acesti baieti. Cu siguranta, portarul Vlad, imi place foarte mult. E greu de spus insa, as astepta turneul final pentru ca vreau sa-i vad, apoi as avea mai multe argumente sa spun x, y sau z pot urca la echipa mare. Momentan, doar Vlad, in rest nu m-as pronunta" a declarat Florin Raducioiu pentru Telekom Sport.

La doar 21 de ani, Vlad este titular la nationala U21 si la FCSB. In acest sezon el a jucat 9 partide in toate competitiile si a incasat 5 goluri. Jucatorul lui Gigi Becali este cotat 500 de mii de euro pe Transfermarkt.

