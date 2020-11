"Daca ma vrea Gigi Becali, mai lucrez cu el!" In ce conditii s-ar intoarce Gabi Tamas la FCSB

"U" Cluj a fost invinsa de Rapid cu scorul de 1-0 in restanta din a 10-a etapa a Ligii a 2-a.

Dupa meci, Gabi Tamas a oferit cateva declaratii senzationale. Fotbalistul in varsta de 37 de ani a vorbit, printre altele, despre posibilitatea unei reveniri la FCSB, echipa la care a jucat 7 luni in 2015 si in perioada februarie 2016 - iulie 2017.

Fundasul a declarat ca ar fi dispus sa revina la clubul lui Gigi Becali, dar nu ca fotbalist.

"Eu sunt mai rebel asa din fire, nu permit sa ma comande asa, oricine, nu ma vad eu… Am lucrat si mai lucrez cu Gigi Becali, daca ma vrea, mai lucrez iar! Dar dupa ce ma las, cat crezi ca mai pot juca?! 4 ani? Ma cam dor oasele, batranetea se simte deja, dar sper sa mai apuc sa joc 3 sau 4 ani.

Nu cred eu ca ma vad antrenor. La noi in tara in orice caz nu. Pentru ca nu pot sa ma fac, la cate probleme avem noi in fotbalul romanesc. Poate in alta tara, nu la noi in tara", a declarat Tamas.