Infrangere USTURATOARE pentru FCSB! Cati bani ar trebui sa plateasca Gigi Becali dupa ce a pierdut 3 procese importante

Gigi Becali e bun de plata.

3 fotbalisti au castigat recente procesele pe care le aveau cu FCSB, iar patronul ros-albastrilor ar putea fi obligat sa le dea toti banii pe care ii au de recuperat.

Cristian Balgradean, Adi Popa si Alexandru Stan au contestat modul in care le-au fost suspendate contractele in primavara acestui an, iar comisiile le-au dat castig de cauza in procesele intentate.

Totusi, FCSB poate contesta deciziile la TAS, astfel ca nu este inca sigur si clar daca fotbalistii vor obtine exact ceea ce isi doreau. Daca victoria le va fi atribuita in totalitate, cei 3 jucatori vor avea de incasat peste 70.000 de euro de la Gigi Becali.

Cea mai mare suma de bani ar urma sa ii fie data lui Adi Popa, care are de primit 30.000 de euro, in timp ce Balgradean ar trebui sa incaseze 22.000 de euro, iar Stan 20.000 de euro, acesta din urma fiind singurul dintre cei 3 care este in continuare legitimat la FCSB.