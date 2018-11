Anuntul lui Becali, daramat de un oficial FCSB! Transferul cerut de urgenta: "Trebuie adus neaparat in iarna!"

Citeste si: Gigi Becali vrea sa plateasca 3 milioane de euro pentru Denis Dragus



Gigi Becali si Helmuth Duckadam au pareri diferite atunci cand vine vorba de transferurile din iarna.

Duckadam sustine ca FCSB trebuie sa isi completeze lotul cu inca un portar, in timp ce Becali e convins ca Balgradean si Vlad sunt suficienti pentru a doua parte a sezonului.

"Am vazut ce a spus domnul Becali, e parerea lui, dar eu zic ca e nevoie de un portar. Andrei Vlad, din pacate, a comis din nou o greseala. Se poate intampla atunci cand esti lipsit de experienta, dar in momentul in care se accidenteaza Balgradean, doamne fereste, mai avem doar juniori."

"O sa avem meciuri importante, cu Craiova, cu CFR, si acesti portari nu sunt pregatiti sa abordeze astfel de partide. Ce poti sa ii faci lui Andrei Vlad sa nu mai iasa gresit?!", a spus Duckadam la Digisport.

"Nu sunt de acord cu Duckadam. El cand spune asta, il critica pe Balgradean, dar eu am incredere in Balgradean. Avem un portar matur care sa apere si avem doi tineri de valoare apropiata. Ce rost are sa iei portar valoros si sa il tii rezerva?" - Gigi Becali (PRO X)