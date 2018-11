FCSB - ASTRA, LIVE 21:00 | Anuntul facut de Ioan Niculae in vestiarul Astrei dupa ce a fost condamnat din nou la inchisoare

FCSB si Astra se intalnesc in aceasta seara, de la 21:00, pe National Arena. Ros-albastrii lui Dica ocupa locul 3 in acest moment, in timp ce Astra e pe 6.

FCSB si Astra se intalnesc diseara, in cel mai tare meci al etapei. In turul sezonului regulat, giurgiuvenii au castigat cu 1-0, cu golul marcat de albanezul Llullaku.

Giurgiuvenii au primit o veste grea in aceasta saptamana, inaintea meciului cu FCSB. Patronul lor, Ioan Niculae, a fost condamant din nou la inchisoare. El a primit 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare intr-un dosar de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani.

In ciuda condamnarii, pe care Ioan Niculae a contestat-o deja cu apel, Astra isi va continua activitatea.

Ioan Niculae le-a transmis fotbalistilor prin intermediul presedintelui Dani Coman ca lucrurile vor merge ca si pana acum.

"Am discutat cu domnul Niculae si m-a rugat sa le transmit jucatorilor sa fie linistit. Nu se va schimba nimic din ce a mers bine pana acum, ei trebuie doar sa-si vada de treaba. Am discutat si cu baietii in vestiar si nu am simtit ca nu le-ar sta mintea la fotbal. Eu vreau sa cred ca sunt profesionisti si se vor pregati in continuare la fel. Iar daca vor juca asa cum au facut-o pana acum, atunci sunt sigur ca vom avea motive de bucurie la meciul cu FCSB", a spus Dani Coman.

Dani Coman a mai spus ca Niculae le-a dat jucatorilor o prima de 10.000 euro pentru victoria din tur contra FCSB-ului.