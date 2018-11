EXCLUSIV | Ce spune Grozav despre propunerea de la FCSB, dupa ce si-a reziliat contractul cu Dinamo: "Cand esti bun, te ia lumea de prost!"

Grozav a plecat de la Dinamo dupa doar o luna.

Grozav a avut o oferta pe bani multi de la FCSB, dar a ales Dinamo. A fost o experienta nereusita. Mijlocasul de 28 de ani si-a reziliat contractul dupa doar o luna.

Chiar daca revenirea la Dinamo i-a lasat un gust amar, Grozav spune ca nu ar accepta nici acum o propunere de la FCSB.

"Eu am spus atunci ca nu pot juca la FCSB si am ales Dinamo. Asta e, cand esti bun, te ia lumea de prost."

"Raman la decizia pe care am luat-o atunci. Nu as putea sa merg acolo, ca nu m-as simti eu impacat. Poate ca multa lume ma acuza ca gandesc asa, dar chiar nu as putea, sincer", a spus Grozav la Ora exacta in sport (PRO X).

Miriuta l-a chemat pe Grozav la Hermannstadt. Si U Cluj si-ar dori sa il aiba in lot, in lupta pentru promovarea in Liga I.

"Pana in ianuarie nu mai pot semna, ma voi antrena separat. Din ianuarie incolo voi vedea ce voi face. Nu stiu exact, nu m-am gandit, nu ma asteptam sa imi reziliez contractul asa de repede".