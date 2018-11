ULTIMA ORA | Ce spune Gica Hagi despre interesul FCSB-ului pentru Dragus: "Eu v-am zis asta! V-am zis de acum 2 ani!"

Gica Hagi a reactionat si el la interesul FCSB-ului pentru inca unul dintre fotbalistii sai. Tanarul international Denis Dragus e dorit de Becali.

Viitorul lui Hagi s-a impus cu 1-0 in fata Dunarii Calarasi, echipa care a eliminat joi seara FCSB din Cupa Romaniei. Unicul gol al partidei a fost marcat de Denis Dragus, cu ajutorul unei devieri norocoase dintr-un fundas advers.

Gica Hagi a fost intrebat daca este dispus sa negocieze cu FCSB transferul lui Dragus.

"Daca e bun... Eu v-am spus de acum doi ani, de cand avea 16 ani, ca e bun, foarte bun! Progreseaza, ca si ceilalti, e serios si are talent mult. Est eunul dintre copiii de exceptie pe care ii avem. Vom vedea ce se intampla mai departe", a spus Hagi.

In varsta de 19 ani, Denis Dragus are 2 meciuri la nationala mare. El nu a jucat niciodata la reprezentativa U21.

Dragus: "Nu ma gandesc la lucrurile astea, nu ma afecteaza"

Dragus a vorbit si el dupa meciul cu Dunarea.

"Pe mine nu ma afecteaza lucrurile astea. Poate doar pozitiv. Nu prea pun la suflet ce se scrie in presa. Eu doar joc fotbal si totul vine de la sine. A fost un lucru pozitiv se pare. Azi am marcat din nou. Nu o mai facusem de cateva etape si ma bucur ca am reinceput. Important este ca am marcat si ca am castigat. Asta e cel mai important in seara asta", a spus Dragus.