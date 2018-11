Gigi Becali poate da marea lovitura, dar trebuie sa se grabeasca: "S-ar putea sa explodeze pretul lui!" Marele TUN pregatit de FCSB in iarna

Gigi Becali este pregatit sa isi bata propriul record in materie de transferuri si sa ofere 3 milioane de euro pentru un jucator.

Denis Dragus este fotbalistul pe care FCSB vrea sa-l aduca din iarna. Cristian Bivolaru, directorul general al Viitorului, a declarat ca acesta este pretul corect pentru Dragus, insa cei care il doresc ar trebui sa se grabeasca.

Dragus va fi, probabil, prezent la Campionatul European de anul viitor din Italia, alaturi de echipa nationala de tineret, iar o eventuala evolutie buna a tanarului jucator ar face ca pretul sau sa explodeze.

"Cu siguranta, Dragus este un jucator scump. E posibil sa faca 3 milioane de euro. Dar degeaba vorbim noi despre pretentiile noastre, daca nu apar oferte pe masura pretentiilor. Eu sper ca Dragus sa fie in continuare chemat si la echipa nationala, sa fie si un titular de baza la Campionatul European din Italia si cota lui va creste si mai mult. Probabil ca daca vrea cineva sa facă o oferta inainte de terminarea sezonului, ar fi mai interesant pentru cel care face oferta, pentru ca pe urma, s-ar putea sa explodeze pretul lui", a declarat Cristian Bivolaru.

Denis Dragus are 19 ani si a reusit in acest sezon 6 goluri si trei pase decisive, in toate competitiile.

Florinel Coman, adus tot de la Viitorul, este pana in acest moment cel mai scump transfer realizat de Gigi Becali la FCSB: 2,7 milioane de euro.