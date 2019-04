Perioada de foc pentru Mihai Teja! Ce o asteapta pe FCSB in drumul catre titlu! Statistica de cosmar inainte de derby-ul de la Cluj!

FCSB va avea un program infernal in urmatoarea perioada.

FCSB joaca duminica la Cluj un meci care poate decide in mare masura castigatoarea titlului din acest an. Elevii lui Mihai Teja sunt la trei puncte in spatele ardelenilor, iar un esec ar putea incheia lupta pentru campionat. Toate calculele sunt AICI!

Pentru FCSB, insa, urmeaza o perioada infernala. Ros-albastrii vor avea patru deplasari in cinci etape: CFR, Viitorul, Craiova si Sepsi. In sezonul regulat, FCSB a reusit sa castige numai pe terenul Viitorului, a remizat la Cluj si a plecat invinsa de la Sfantu Gheorghe si Craiova.

Mai mult, ultimele trei etape din sezonul regulat jucate in deplasare de FCSB au fost egaluri cu echipe care se lupta pentru evitarea retrogradarii (1-1 Dunarea Calarasi, 0-0 Concordia Chiajna, 2-2 Voluntari)

Programul urmatoarelor cinci etape:

CFR Cluj - FCSB - 14 aprilie

Viitorul - FCSB - 21 aprilie

FCSB - Astra - 28 aprilie

Craiova - FCSB - 4 mai

Sepsi - FCSB - 11 mai

Chiar daca programul echipei antrenate de Mihai Teja este unul foarte greu in urmatoarea perioada, FCSB depinde doar de ea in acest moment. In cazul in care FCSB va avea victorii pe linie pana la finalul play-off-ului, atunci va castiga titlul de campioana, indiferent de rezultatele celor de la CFR Cluj sau Craiova.

Statistica de cosmar pentru Mihai Teja inainte de derby!

Clujenii pornesc cu doua avantaje in meciul cu vicecampioana. CFR nu a beneficiat de rotunjire dupa injumatatirea punctelor, iar in cazul in care cele doua termina campionatul la egalitate, elevii lui Dan Petrescu vor fi campioni.

Mai mult, FCSB nu a mai obtinut o victorie pe terenul CFR-ului de aproape cinci ani. Pe 10 august 2014, formatia condusa pe atunci de Costel Galca reusea sa se impuna in Gruia, scor 1-0, dupa golul marcat de Cristi Tanase. FCSB a castigat titlul in acel sezon la o diferenta de trei puncte fata de Targu Mures si la 14 de CFR Cluj. In istoria intalnirilor directe, FCSB are numai 5 victorii pe terenul clujenilor.

Singurul jucator ramas in lotul bucurestenilor este Lucian Filip. Arlauskis venea in Gruia ca adversar, iar pe teren se mai aflau Latovlevici, Szukala, Chipciu, Keseru sau Rapa. La CFR Cluj jucau Ionut Rada, Gregory Tade sau Florin Costea.