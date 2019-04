Calculele pentru titlu in Romania! CFR Cluj, avantaj urias fata de FCSB! Ce sanse mai are Craiova sa se impuna!

FCSB s-a apropiat la trei puncte de CFR Cluj dupa victoria cu Sepsi.

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

FCSB a castigat fara probleme partida cu Sepsi OSK de pe teren propriu, scor 2-0, si se apropie la numai trei puncte de CFR. Clujenii au remizat la Craiova, 0-0, iar oltenii raman la sapte puncte in spatele liderului.

Clasamentul din play-off in acest moment:

1. CFR Cluj 37p

2. FCSB 34p

3. CSU Craiova 30p

Duminica, CFR Cluj si FCSB se intalnesc in Gruia intr-un meci care ar putea decide titlul in Romania. Clujenii au, insa, un mare avantaj fata de vicecampioana. La sfarsitul sezonului regulat, elevii lui Dan Petrescu nu au beneficiat de rotunjirea dupa injumatatirea punctelor, asa cum s-a intamplat in cazul celor de la FCSB si Craiova.

Daca FCSB si CFR termina la egalitate de puncte, clujenii vor avea castig de cauza, indiferent de rezultatul meciurilor directe. In acest context, pentru a avea sanse reale la titlu, Mihai Teja trebuie sa se impuna in partida din Gruia.

Programul primelor trei clasate:

CFR Cluj: FCSB (A), Sepsi (D), Viitorul (A), Astra (D), Craiova (A), FCSB (D)

FCSB: CFR (D), Viitorul (D), Astra (A), Craiova (D), Sepsi (D), CFR (A)

Craiova: Viitorul (D), Astra (D), Sepsi (A), FCSB (A), CFR (D), Viitorul (A)

In cazul unui rezultat de egalitate intre CFR si FCSB, elevii lui Mihai Teja vor depinde pana la finalul campionatului de rezultatele obtinute de clujeni. Craiova, in schimb, are sanse mult mai mici sa se impuna in fata celor doua, fiind la sapte puncte de CFR si la 4 de FCSB, dar poate influenta lupta la titlu. Oltenii o intalnesc pe teren propriu pe FCSB in etapa a 8-a si se vor deplasa la Cluj in etapa a 9-a.

De la implementarea sistemului play-off/play-out, campioana sezonului regulat a castigat in cele din urma si titlul. Astra Giurgiu, Viitorul si CFR Cluj au fost campioane dupa ce au ocupat primul loc inainte de play-off.