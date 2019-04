Bebeto, fiul lui Reghecampf, viseaza sa joace la FCSB! "Steaua este cea mai buna echipa din Romania" Cate limbi vorbeste la numai 10 ani!

Bebeto are 10 ani si viseaza sa ajunga la FCSB.

Laurentiu Reghecampf antreneaza in prezent in Arabia Saudita, la Al-Wasl, echipa care ocupa locul 9 in campionat. Reghe a obtinut cele mai mari performante in Romania, in timpul petrecut pe banca celor de la FCSB, formatie cu care a castigat doua titluri.

Bebeto, fiul lui Reghecampf, joaca pe postul lui Lacatus si a crescut la academia lui Manchester City din Dubai. El a povestit ca tatal sau il mai cearta dupa meciuri: "Imi place sa vorbim despre meciuri. Uneori are nervi, se supara rau".

Bebeto isi doreste sa ajunga la FCSB, iar preferatul sau este Florinel Coman: "Prima echipa care o sa ma ia o sa fie Steaua, dupa ce imi fac academia. Steaua este cea mai buna echipa din Romania". Mai mult, el va fi reprezentat de mama sa, Anamaria Reghecampf: "Cred ca e cel mai bun impresar din Romania si din Europa".

La numai 10 ani, fiul lui Reghecampf vorbeste patru limbi: "Araba invat, germana invat de la Luca, fratele meu, engleza am invatat-o de la Sara, Rebeca, mama si tata si romana".

Laurentiu Reghecampf i-a promis fiului sau ca il va duce la finala Ligii Campionilor, daca Juventus se va bate pentru trofeu: "Ronaldo imi place cel mai mult. Eu imi aduc aminte de cand eram mic ca tin cu Juventus. Am mingi de Juventus".