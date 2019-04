STOP joc! A fost la Liverpool, Chelsea si putea ajunge la FCSB! Astazi a anuntat ca se retrage din fotbal!

Yossi Benayoun, fostul jucator de la Liverpool, Chelsea si Arsenal a anuntat ca se va retrage din activitatea sportiva. Benayoun va ocupa postul de director sportiv la Beitar Ierusalim, ultimul club la care a jucat.

"Este important pentru mine sa le multumesc fanilor, celor care m-au iubit oriunde am jucat. Sunt sigur ca urmatorul capitol va fi la fel de interesant si entuziasmant. Au fost momente pe care nu le voi uita niciodata", a spus Yossi Benayoun, conform BBC.

Israelianul putea ajunge in 2009 la FCSB, insa afacerea nu s-a mai concretizat. Un om de afaceri din Israel a fost interesat sa cumpere clubul de la Gigi Becali, marturisind pentru Gazeta Sporturilor ca intentioneaza sa plateasca 50 de milioane de euro. Acesta intentiona sa transfere 3-4 nume sonore, printre care si Yossi Benayoun.

Benayoun a ajuns in Romania, insa din postura de adversar al FCSB-ului in optimile UEFA Europa League. In 2013, FCSB a reusit sa castige contra lui Chelsea pe Arena Nationala prin golul marcat de Raul Rusescu din penalty.

Yossi Benayoun a evoluat de-a lungul timpului la Arsenal, West Ham, Queens Park Rangers, Hapoel Beer Sheva, Racing Santander, Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv si Beitar Ierusalim. A castigat UEFA Europa League cu Chelsea si doua titluri de campion in Israel. La Liverpool are 134 de aparitii, la Arsenal 25 si la Chelsea 24.

Yossi Benayoun has officially retired from football at the age of 38

He's one of only three players in history to score a hat-trick in the Premier League, Champions League and FA Cup (Harry Kane and Sergio Aguero the others).

Every hat-trick came while playing for Liverpool ???? pic.twitter.com/Xp6JOyy5S0