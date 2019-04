CFR Cluj - FCSB | Cine arbitreaza meciul care poate decide titlul in Romania! Statistica infioratoare pentru Mihai Teja!

Oficialii CCA au anuntat arbitrul pentru derby-ul de duminica.

CFR Cluj si FCSB se intalnesc duminica intr-un meci extrem de important pentru lupta la titlu. Clujenii sunt lideri, la trei puncte in fata celor de la FCSB si la sapte puncte de Craiova. Toate calculele pentru titlu sunt AICI.

Presedintele CCA, Kyros Vassaras, si vicepresedintele, Alexandru Deaconu, au anuntat ca Istvan Kovacs va fi centralul partidei CFR Cluj - FCSB. Clujenii sunt neinvinsi pe teren propriu in meciurile pe care arbitrul din Carei le-a condus, statistica ingrijoratoare pentru Mihai Teja.

In Gruia, CFR are 6 victorii si 7 remize cu Istvan Kovacs la centru, in timp ce FCSB a pierdut 5 partide in deplasare cu el la centru.

Becali: "Am cerut arbitru strain la meciul cu CFR"

"Am depus un memoriu la CCA, da. Am depus ca sa stim si noi de ce s-a anulat golul ala. A fost fault? A fost ofsaid? S-a scufundat lumea? Ce a fost? Sa ne spuna si noua!

Sigur ca banuim ca ar fi putut fi ceva care nu e legat de sport! Trebuie sa stim si noi de ce a fost anulat. Pai si-a adus tusierul aminte ca trebuia cumva sa ridice fanionul? Nu vreau sa mai vorbesc, pentru ca ei abia asteapta. Sunt capabili de orice, sunt capabili sa spuna, daca trecem peste CFR, ca am facut declaratii defaimatoare si sa ma duca la comisii. Dupa te mai si depuncteaza...

Stii ce zic? Ca asa vor ei! In Romania nu mai e pe dreptate si moralitate, e pe "uite ca pot!". El e presedinte, e comandant! Comanda tot! Asa e in Romania. Eu am incercat sa ma bag, dar daca asa e mentalitatea romanilor... Romanii nu au barbatie acum. Eu nu imi fac probleme pentru meciul direct cu CFR, ci pentru celelalte cinci meciuri din Play Off.

Am cerut deja arbitrii din strainatate la meciul cu CFR! Nu ai cum sa castigi altfel. Cu CFR nu iti anuleaza un gol, iti anuleaza si doua! FCSB e cea mai dezavantajata echipa, uitati-va la statistici! Cea mai avantajata e Craiova, apoi CFR", a spus Gigi Becali la PRO X.