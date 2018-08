PEDRO, la FCSB! FABULOS! Cum a ajuns atacantul crescut de Barcelona in Romania :) FOTO

Pedro Rodriguez a ajuns la FCSB. Virtual!

In asteptarea unui atacant valoros, fanii FCSB au preluat problema lui Gigi Becali si au "rezolvat-o" in modul virtual. Ei au editat pagina de wikipedia a lui Pedro, atacantul lui Chelsea, si au anuntat ca jucatorul spaniol s-a transferat la FCSB. Acesta ar urma sa debuteze intr-un amical la fel de virtual cu Barcelona in aceasta vara.



Pedro chiar este primul jucator din istorie care a marcat in sase competitii diferite intr-un singur sezon, Supercupa Spaniei, Supercupa Europei, Liga Campionilor, La Liga, Cupa Spaniei si Campionatul Mondial al Cluburilor.

Pedro a fost crescut de Barcelona si a jucat pentru echipa de seniori intre 2008 si 2015, dupa care a plecat la Chelsea.

Pedro are un CV fabulos, mult peste nivelul Ligii I. Patru titluri de campion al Spaniei, doua Cupe, patru Supercupe ale Spaniei, doua Champions League, doua Supercupe ale Europei si doua Campionate Mondiale ale cluburilor. Pedro a cucerit si titlul cu Chelsea in 2017.

Pentru nationala Spaniei, Pedro are 60 de selectii si 17 goluri marcate. Cota de piata a atacantului in varsta de 30 de ani e uriasa: 25 de milioane de euro.