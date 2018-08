Oferta BOMBA pentru Zenga! Unde poate ajunge antrenorul vehiculat drept inlocuitor al lui Dica la FCSB

Walter Zenga a primit o oferta neasteptata!

In contextul in care numele lui Zenga a fost vehiculat printre posibilii inlocuitori ai lui Dica in cazul unei demiteri a actualului antrenor al FCSB, italianul este aproape de a fi numit antrenor in Brazilia.

Echipa Santos FC l-ar putea pune pe banca pe Zenga, potrivit Fox Sports Radio, citat de presa italiana.

Salariul sau la brazilieni ar fi mai mic decat al actualului antrenor al celor de la Santos.

Zenga a antrenat in Romania FC National, Steaua si Dinamo.