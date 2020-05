Florinel Coman se lupta cu un fost jucator al Barcelonei pentru transferul in Serie A! AS Roma a pus ochii pe un nou jucator, dar nu renunta la 'Mbappe'

Florinel Coman este dorit la AS Roma, insa se bate cu un fost jucator de la Barcelona.

Un jurnalist italian a anuntat in urma cu cateva zile de interesul lui AS Roma pentru Florinel Coman. "Steaua (FCSB) are o oefrta de 7 milioane de euro de la un club din MLS, dar Roma continua sa discute cu reprezentantii clubului, insa nu forteaza lucrurile.", a scris Flavio M. Tasotti pe contul sau de twitter.

Totusi, AS Roma s-a reorientat pentru un jucator cu mai multa experienta. Echipa din capitala Italiei este interesata de Pedro Rodriguez, anunta Gazetta dello Sport. Pedro are 32 de ani si nu doreste prelungirea contractului cu Chelsea, echipa la care joaca din 2015, dupa ce a venit de la Barcelona. Cota de piata a lui Pedro este de 9,5 milioane de euro si se anunta ca la Roma va castiga 3 milioane de euro pe sezon.

Aceasta veste nu vine deloc bine pentru Gigi Becali, care se putea folosi de oferta romanilor pentru a-i mai creste cota lui Coman. Cu toate acestea, Pedro e favoritul pentru postul de atacant la Roma datorita experientei sale uriase. A evoluat sapte ani alaturi de Messi, in perioada 2008-2015.

Florinel Coman ramane momentan la FCSB, unde se pregateste pentru reluarea sezonului Ligii 1, dupa ce Iohannis a facut anuntul ca echipele pot reveni la antrenamente dupa 15 mai. Coman este cotat la 5,4 milioane de euro, dar patronul ros-albastrilor spera sa obtina mult mai mult in schimbul jucatorului.