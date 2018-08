"Tooot FCSB va salveaza!" Ironia lui Gigi Becali pentru rivale + noul jucator PREFERAT la echipa: "Cel mai bun din toata Romania!"

Gigi Becali a vorbit dupa victoria cu 2-0 in fata celor de la Rudar Velenje.

Dupa victoria din turul doi preliminar al Europa League, patronul FCSB a apreciat jocul echipei sale si a spus ca l-au multumit toti jucatorii. Totusi, Becali are un favorit.

"Cel mai bun, care e cel mai bun din Romania si cel mai bun jucator al FCSB, este Teixeira", a spus Becali, in direct la Pro X.

Patronul stelistilor a mai spus ca nu-l intereseaza ce se intampla in derby-ul cu Dinamo si ca se gandeste la urmatorul meci din Europa.

"Pe mine ma intereseaza calificarea in Europa League! Ma gandesc la meciul cu Hajduk Split. E alt calibru, e adevarat, dar e o echipa de care trebuie sa trecem", a explicat Gigi Becali.

Patronul de la FCSB nu s-a putut abtine si a scos in evidenta faptul ca Steaua a reusit, in ultimii ani, calificarile in fazele superioare ale competitiilor europene, avand si acum cea mai mare sansa.

"Tooot FCSB-ul va salveaza...", a exclamat Becali.