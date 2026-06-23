OFICIAL Pleacă de la CFR Cluj: „Mulțumim!”

Pleacă de la CFR Cluj: „Mulțumim!” Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj a mai anunțat o plecare de la club în această vară.

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CFR Cluj s-a despărțit de mai mulți jucători în această vară, printre care Tidiane Keita și Matei Ilie, iar marți a anunțat plecarea unui alt jucător de bază din stagiunea trecută.

Mihai Popa pleacă de la CFR Cluj

Ardelenii au anunțat plecarea lui Mihai Popa de la echipă, după ce s-a remarcat în poarta lui CFR Cluj, în a doua parte a sezonului.

Portarul adus de clujeni la începutul acestui an de la Torino va merge, cel mai probabil, în Polonia la Motor Lublin.

„Mulțumim, Mihai Popa!

Clubul CFR 1907 Cluj și portarul Mihai Popa nu vor mai colabora în noul sezon competițional, contractul dintre cele două părți fiind încetat amiabil la începutul acestei luni.

Revenit în Gruia în iarna acestui an, Popa a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 19 ori.

Pe această cale îi mulţumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îi dorim succes în carieră!”, a anunțat CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook.

Mihai Popa, fost portar la Astra Giurgiu, Rapid sau FC Voluntari, a ajuns în 2023 la Torino, însă nu a jucat în niciun meci oficial la formația italiană. În sezonul 2024/2025 a fost împrumutat la CFR Cluj, iar în ianuarie 2026 s-a despărțit definitiv de gruparea din Serie A și a revenit în Gruia.

Mihai Popa, acord pentru transferul în Polonia

Aflat pe lista celor de la Rapid, se pare că Popa este tentat de o altă experiență în străinătate, după ce a fost legitimat o bună perioadă de timp la Torino, în Serie A. Potrivit jurnalistului Tomasz Wlodarczyk, portarul român s-a înțeles deja cu Motor Lublin.

Noua echipă a lui Mihai Popa a încheiat sezonul precedent pe locul 12 în prima ligă poloneză, cu 43 de puncte. Românul ar urma să-l înlocuiască pe Ivan Brkic (30 de ani), portarul pe care Legia Varșovia l-a transferat de la Motor.

”Mihai Popa a ajuns la un acord de principiu cu Motor Lublin. Anterior, el se afla în vizorul echipei Wisla”, a transmis jurnalistul polonez.

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