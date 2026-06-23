CFR Cluj s-a despărțit de mai mulți jucători în această vară, printre care Tidiane Keita și Matei Ilie, iar marți a anunțat plecarea unui alt jucător de bază din stagiunea trecută.

Mihai Popa pleacă de la CFR Cluj

Ardelenii au anunțat plecarea lui Mihai Popa de la echipă, după ce s-a remarcat în poarta lui CFR Cluj, în a doua parte a sezonului.

Portarul adus de clujeni la începutul acestui an de la Torino va merge, cel mai probabil, în Polonia la Motor Lublin.

„Mulțumim, Mihai Popa!

Clubul CFR 1907 Cluj și portarul Mihai Popa nu vor mai colabora în noul sezon competițional, contractul dintre cele două părți fiind încetat amiabil la începutul acestei luni.

Revenit în Gruia în iarna acestui an, Popa a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 19 ori.

Pe această cale îi mulţumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îi dorim succes în carieră!”, a anunțat CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook.