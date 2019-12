Se pregateste o REVENIRE de senzatie! A plecat acum 3 ani de la Barcelona, dar ar putea sa se intoarca! Anuntul facut de jucator: "Este optiunea numarul 1!"

Un jucator care a evoluat pentru Barcelona ar putea sa se intoarca pe Camp Nou.

Jucatorul celor de la Chelsea, Pedro Rodriguez, a declarat in presa spaniola ca i-ar placea sa se intoarca la Barcelona, iar clubul antrenat de Ernesto Valverde va fi mereu o optiune pentru acesta.

Pedro este un jucator crescut de Barcelona. A fost promovat la prima echipa in 2008. In 2015 acesta s-a transferat la Chelsea, echipa pentru care a evoluat pana in acest moment in 192 de meciuri, unde a marcat 42 de goluri. Pentru catalani, Pedro a evoluat in 321 de partide si marcat de 99 de ori.



"Mi-ar placea sa revin la Barcelona. Da, as vrea sa ma intorc! Toata lumea stie ceea ce simt pentru acest club. Barca va fi mereu o optiune pentru mine", a spus Pedro Rodriguez pentru Cadena SER.