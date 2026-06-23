Barcelona își dorește să îi întărească lotul lui Hansi Flick în această vară, pentru ca echipa catalană să aibă șanse cât mai mari să cucerească trofeul Champions League.

Pe lângă veniri, oficialii „blaugrana” se gândesc și la plecările din această perioadă.

Barcelona, ofertă de 130 de milioane de euro

Catalanii își doresc un înlocuitor pentru Robert Lewandowski, după ce atacantul polonez a părăsit-o pe Barcelona la finalul sezonului trecut.

Echipa antrenată de Hansi Flick vrea să îl aducă cu orice preț pe Julian Alvarez, care și-a anunțat dorința de a pleca de la Atletico Madrid.

Barcelona pregătește o ofertă de 130 de milioane de euro, conform presei din Spania. Aceeași sursă explică și că echipa catalană nu ia în calcul să ofere 150 de milioane de euro, sumă pe care a oferit-o Real Madrid și pe care formația lui Diego Simeone a refuzat-o.

Julian Alvarez a reușit 20 de goluri și nouă assist-uri, în 49 de meciuri jucate pentru Atletico Madrid în stagiunea trecută.

100 de milioane de euro este cota atacantului argentinian, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.