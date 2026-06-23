Prezența naționalei Iranului, la acest Mondial, a fost sub semnul întrebării până cu o săptămână înainte de startul turneului.

Pe lângă faptul că a fost nevoită să joace pe teritoriul Statelor Unite, o țară care a atacat Iranul alături de Israel, prima reprezentativă a perșilor a avut și alte probleme. Pe scurt, americanii au făcut tot posibilul să împiedice participarea Iranului la acest turneu final. Mai întâi, a fost „telenovela“ acordării vizelor, eliberate cu doar 9 zile înainte de startul competiției. Și nu pentru toată lumea! Practic, conducerea federației a fost exclusă de la CM 2026, la fel ca toată presa iraniană, dar și suporterii care ar fi vrut să facă deplasarea din țară. La acest turneu final, naționala Iranului e singura lăsată fără un ofițer de presă, în condițiile în care Mohsen Motamedkia, cel care deține această funcție, n-a primit viza de America!

Pe fondul acestei situații șocante, naționala Iranului a fost nevoită să se stabilească, la Tijuana, în Mexic, deși planul inițial era ca perșii să stea, la Tucson, în Arizona. Prin această schimbare, oficializată cu doar două săptămâni înainte de CM 2026, inclusiv oamenii din anturajul naționalei, care n-au primit vize de America, au putut să facă deplasarea alături de echipă până în Mexic.

Mai departe însă, când se apropie ziua de meci, oficialii federației și ceilalți iranieni fără vize de America rămân la Tijuana, în timp ce jucătorii și stafful tehnic trec granița. Dar și aici au fost probleme.