Prezența naționalei Iranului, la acest Mondial, a fost sub semnul întrebării până cu o săptămână înainte de startul turneului.
Pe lângă faptul că a fost nevoită să joace pe teritoriul Statelor Unite, o țară care a atacat Iranul alături de Israel, prima reprezentativă a perșilor a avut și alte probleme. Pe scurt, americanii au făcut tot posibilul să împiedice participarea Iranului la acest turneu final. Mai întâi, a fost „telenovela“ acordării vizelor, eliberate cu doar 9 zile înainte de startul competiției. Și nu pentru toată lumea! Practic, conducerea federației a fost exclusă de la CM 2026, la fel ca toată presa iraniană, dar și suporterii care ar fi vrut să facă deplasarea din țară. La acest turneu final, naționala Iranului e singura lăsată fără un ofițer de presă, în condițiile în care Mohsen Motamedkia, cel care deține această funcție, n-a primit viza de America!
Pe fondul acestei situații șocante, naționala Iranului a fost nevoită să se stabilească, la Tijuana, în Mexic, deși planul inițial era ca perșii să stea, la Tucson, în Arizona. Prin această schimbare, oficializată cu doar două săptămâni înainte de CM 2026, inclusiv oamenii din anturajul naționalei, care n-au primit vize de America, au putut să facă deplasarea alături de echipă până în Mexic.
Mai departe însă, când se apropie ziua de meci, oficialii federației și ceilalți iranieni fără vize de America rămân la Tijuana, în timp ce jucătorii și stafful tehnic trec granița. Dar și aici au fost probleme.
Americanii, de neînduplecat: naționala Iranului, primită în SUA doar în preziua jocului!
Taremi și colegii săi au întâlnit Noua Zeelanda (2-2) și Belgia (0-0), la Los Angeles. De fiecare dată, iranienii au ajuns aici după un zbor de 55 de minute de la Tijuana. Cu o condiție impusă de americani: iranienii să treacă granița doar în preziua meciului!
Dacă la partida cu Noua Zeelandă, această condiție unică la acest Mondial n-a creat probleme, având în vedere că partida a început de la ora 18:00, ora locală, în schimb, la al doilea meci, lucrurile au stat altfel.
Concret, Iran – Belgia a început de la ora 12:00, ora locală. Motiv pentru care perșii au cerut să ajungă, la Los Angeles, cu două zile înainte de meci. Nu s-a putut însă. Mai întâi, pentru că americanii n-au fost de acord. Iar după ce FIFA a insistat și a obținut, într-un final, acordul organizatorilor, planul tot a eșuat. Pentru că FIFA n-a putut găsi un zbor charter din scurt!
Iranienii au lăsat un mesaj superb în vestiar
Deși li s-a pus bețe în roate, perșii au scos un rezultat mare în al doilea meci pe care l-au jucat, la Los Angeles: 0-0 cu Belgia, locul 8 în clasamentul FIFA.
Iar după această partidă, care a fost ultima pentru iranieni în LA, ei au părăsit acest oraș, lăsând un mesaj superb în vestiarul lor. Sport.ro a putut fotografia textul pe care iranienii l-au lăsat scris în mijlocul vestiarului.
„De pe vremea Persiei antice, acum mii de ani, până la civilizația iraniană din zilele noastre. Spiritul iranian rămâne puternic, intact.
Am venit, la Los Angeles, cu mândrie, am jucat cu onoare și plecăm de aici cu demnitate.
Mulțumim, Los Angeles, pentru ospitalitate.
Și mulțumim fiecărui iranian care, în aceste 180 de minute, a fost alături de Iran cu inima, cu sufletul și cu vocea.
Fie ca pacea, respectul și prietenia să prevaleze între națiunile lumii“, a fost mesajul iranienilor, la plecarea din Los Angeles.
În ultimul meci din grupa G, Iranul va întâlni Egipt, la Seattle, pe 26 iunie.