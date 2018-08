Echipament FCSB NOU! Cum arata noile tricouri ale vicecampioanei! Surpriza pentru fani. FOTO

FCSB are echipamente noi.

FCSB isi pastreaza echipamentul principal de culoare rosie in acest sezon, insa pentru deplasare, ros-albastrii au tricouri noi. Jucatorii lui Dica vor intra pe teren intr-o nuanta de culoare deschisa in urmatorul an.

Fanii erau nerabdatori sa vada cum vor arata noile echipamente ale FCSB. Acesta va fi inaugurat la derby-ul cu Dinamo din etapa a doua.

"Daca in vara lui 2017 a fost prezentat noul echipament principal pentru meciurile de pe teren propriu, in acest an a venit momentul sa va aratam noul kit pentru meciurile din deplasare. Si chiar daca la Derby vom fi gazde, am considerat ca este momentul potrivit pentru ca voi, suporterii nostri, sa il vedeti in direct!" anunta FCSB.